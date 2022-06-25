متحدث الحكومة: صدور الصيغة النهائية لوثيقة ملكية الدولة بعد 3 أشهر

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ الحكومة قررت أن تدخل في حوار خبراء سيستمر لمدة 3 أشهر، وجلساته تعقد بشكل شبه يومي، ومن خلال هذا الحوار سيتم تطوير وثيقة ملكية الدولة.

الخبراء سيكون لهم دور في تطوير الوثيقة

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «الخبراء سيكون لهم دور في تطوير الوثيقة، ربما يكون لهم رأي في زيادة مشاركة القطاع الخاص وقطاعات معينة واستمرار الدولة في قطاعات أخرى، وسينتج عن الحوار تحسين الصورة الأولية لوثيقة سياس ملكية الدولة وفي نهاية الأشهر الثلاثة سيكون لدينا الصيغة النهائية لهذه الوثيقة تمهيدا للإعلان بشكل تفصيلي عن المشروعات التي ستتخارج الدولة منها بشكل كامل والمشروعات التي ستتشارك فيها مع القطاع الخاص».

وتابع المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء: «المسودة الأولى للوثيقة شهدت تشاور الحكومة مع قطاعات كبيرة جدا من القطاع الخاص، ولم تخترعها الحكومة من خلال مشاورات حكومية محضة، ولكن كان هناك حوار مع القطاع الخاص، نتج عنه هذه الصيغة، وارتأينا توسيع دائرة الحوار ليشمل عددا أكبر من الخبراء الاقتصاديين وشركات القطاع الخاص».

التطوير الذي سيلحق بالوثيقة سيكون مفيدا للدولة والقطاع الخاص

وأوضح السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه كلما ازدادات الآراء وتوسعت واستمعت الحكومة والدولة المصرية للمزيد من الآراء فإن هذا الأمر سيكون مفيدا للجميع، والتطوير الذي سيلحق بالوثيقة سيكون مفيدا للدولة والقطاع الخاص.