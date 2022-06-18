البستاني: وثيقة ملكية الدولة تساعد على جذب استثمارات أجنبية لمصر

قال المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجدبدة والعاصمة الإدارية، إن وثيقة ملكية الدولة توضح الحدود الفارقة بين القطاع الخاص والعام، وأنها تتضمن لأول مرة خطة واضحة للتخارج من بعض القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع العقاري بما يفتح مجال واسع أمام الاستثمار الأجنبي، ويمنح القطاع الخاص فرصة غير مسبوقة للعمل بمفرده أو التشارك مع الدولة، موضحا أن المواطن مستفيد من وثيقة ملكية الدولة بصفته المستهلك، لأنها تتيح المنافسة العادلة.

وأضاف «البستاني» خلال تصريحات صحفية، إن الحكومة أطلقت وثيقة سياسة ملكية الدولة، من أجل التوضيح للقطاع الخاص اتجاهات وتصورات الدولة بشأن الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وعدم مزاحمته في المشروعات، مضيفًا أن الحكومة استفادت من التجارب الدولية ومنها أدلة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إعداد هذه الوثيقة.

البستاني: وثيقة ملكية الدولة تساعد على جذب استثمارات أجنبية

وأكد «البستاني»، على أهمية تشجيع جذب الاستثمارات خاصة الأجنبية في ظل احتياج مصر لزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمواجهة التراجع بعد خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، مشيرًا إلى أبرز المشروعات التي ستطرحها الدولة، ومتوقع أن تشهد إقبالًا من المستثمرين مثل الفنادق، وشركات قطاع الأعمال، والموانئ والنقل.

وأوضح «البستاني»، أن السوق العقارية المصرية، سوق واعدة، وتعتبر من أفضل الأسواق العقارية حول العالم، وتستطيع المنافسة بقوة، نتيجة للطلب المتزايد على العقار المصري، مؤكدا أن العقار المصري وخاصة بالمدن الجديدة و الذكية، وفي مقدمتها العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتمتع بموقع استراتيجي مهم سواء كانت في العلمين الجديدة أو العاصمة الإدارية الجديدة، أو المنصورة الجديدة، أو باق مدن الجيل الرابع.

البستاني: الدولة المصرية الآن تختلف عن ذي قبل

وأضاف «البستاني»، أن الدولة المصرية الآن تختلف عن ذي قبل، حيث اهتمت الدولة مؤخرا، بالعديد من المشروعات القومية والتنموية، التي تهدف لتعظيم الاستفادة من العقار المصري تمهيدا لتصديره للخارج.