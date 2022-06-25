«التضامن»: جمعنا 2 مليون دولار للطفلة رقية والفائض يوجه لحالات أخرى

قال الدكتور أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إن القانون الخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلي في مصر يتيح جمع الأموال والتبرعات لعلاج المرضى بخلاف الجمعيات أو المؤسسات العلاجية، موضحا أن الوزارة تلقت خطابا رسميا من وزارة الصحة يفيد بعدم توفر العلاج في مستشفيات وزارة الصحة المصرية أو الجامعية قبل التصريح بجمع التبرعات لأي حالة مرضية.

اشتراطات لمعرفة نسبة الشفاء والجدوى من العلاج

وأوضح «عبدالموجود» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى على فضائية «صدى البلد» أن هناك بعض الاشتراطات لمعرفة نسبة الشفاء والجدوى من العلاج، لافتا إلى أن الوزراة تسلمت من والد الطفلة رقية محمد رضا طلبا بجمع التبرعات وخطاب من وزارة الصحة بالموافقة على تلقي العلاج خاصة وأن المبادرات التى تطلقها الوزارة لا تغطي هذا النوع من المرض في الفترة الحالية، مؤكدا أن الصحة إن لم تجد جدوى في العلاج ستبلغ التضامن لعدم جمع التبرعات.

حملة التبرعات تتم من خلال البنوك الرسمية المعتمدة

وأشار «عبد الموجود» إلى أن حملة التبرعات تتم من خلال البنوك الرسمية المعتمدة من البنك المركزي داخل مصر، وبناء عليه يصدر الترخيص بجمع التبرعات على أرقام حسابات معتمدة من البنوك، مشيرا إلى أن الإعلان يتم بجمع التبرعات بعد الترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي، وأنه من الضروري التأكد قبل التبرع لأي شخص أو مؤسسة من حصوله على الترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، أن حالة الطفلة رقية نتج عنها جمع 2 مليون دولار من خلال حساباتها في البنوك بما يغطي تكلفة الحقنة التي ستحصل عليها منذ 30 مايو الماضي وحتى 23 يونيو، لافتا إلى أنه يجري التحقق من صرف الأموال في الغرض المخصص لجمع المال من خلال مخاطبة البنك بالإفراج على الأموال الموجودة في الحساب لصالح الحالات المرضية المذكورة في الترخيص، مشيرا إلى أن الوزارة تراقب الحسابات جيدًا لمتابعة علاج الحالات المرضية، والأموال الزائدة في المبالغ الزائدة من علاج الطفلة رقية يتم توجيهها لعلاج حالات مرضية مماثلة.