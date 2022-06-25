أول ظهور لياسمين عبد العزيز بعد وعكتها الصحية الأخيرة

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها بصورة جديدة، والتي تعد أول ظهور لها منذ وعكتها الصحية التي أصيبت بها أول الشهر الجاري.

ونشرت ياسمين عبد العزيز صورة جديدة لها مع إحدى صديقاتها عبر صفحتها الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات «انستجرام» وعلقت عليها بإيموشن «قلب».

إعلان ياسمين عبد العزيز تعرضها لوعكة صحية

وكانت ياسمين عبدالعزيز، نشرت صورة لها من داخل أحد المستشفيات منذ أيام قليلة ،عبر خاصية «ستوري» بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها بقولها: «أهم حاجة في الدنيا الصحة.. نعمة كبيرة»، وذلك من دون الكشف عن سبب وجودها داخل المستشفى.

أجراء ياسمين بعد الفحوصات الطبية بسويسرا

وأجرت ياسمين عبدالعزيز عددا من الفحوصات الطبية داخل أحد مستشفيات سويسرا، وذلك بعد الأزمة الصحية التي ألمت بها قبل أشهر عدة، واستلزمت دخولها غرفة العمليات داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، وذلك قبل سفرها إلي سويسرا آنذاك لاستكمال علاجها هناك.

غياب ياسمين عبد العزيز عن دراما رمضان 2022

الجدير بالذكر ان ياسمين عبدالعزيز غابت عن المشاركة في سباق دراما رمضان الماضي رغم النجاح الكبير التي حققته في مسلسلها «اللي مالوش كبير»، الذي عرض في موسم دراما رمضان 2021، وشاركها البطولة كل من أحمد العوضي، خالد الصاوي، دينا فؤاد، خالد سرحان، محمود حافظ، فتوح أحمد، هدى الإتربي، دنيا عبدالعزيز، إيمان السيد وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين وإخراج مصطف فكري.