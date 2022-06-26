هل يصاب الرجال بسرطان الثدي؟.. استشاري جراحة تكميلية يجيب

سرطان الثدي عند النساء أكثر أنواع السرطان شيوعا مع أكثر من 2.2 مليون حالة في عام 2020، حسب منظمة الصحة العالمية، إذ تُصاب قُرابة امرأة واحدة من بين كل 12 امرأة بسرطان الثدي في حياتهن، لكن هل يصاب الرجال بسرطان الثدي؟!

وقال الدكتور بهي الدين مرسي، استشاري الجراحة التكميلية لـ«الوطن» إن نسيج الثدي في الرجل مختلف في تركيبته عن نسيج الثدي في السيدات، نسيج الثدي في مجمله عبارة عن غدد لبنية، (كل واحدة تشبه رأس الثوم)، والغدة اللبنية الواحدة عبارة عن تجويف يخرج منه أنبوبة تلتحم بالغدة المجاورة ثم المجاورة الثانية فيما يشبه شكل (القرنبيط)، والتي تفتح في الحلمة ، ولدى الشخص ما بين 8 إلى 12 فتحة ناحية الحلمة، وظيفتها إدرار الحليب من كافة الغدد اللبنية الموجودة في الثدي

وفي الرجل، وبسبب ضعف التأثير الهرموني لنمو الثدي يتوقف عنده إفراز وينكمش حجمه ويقل، لكنه يحتفظ بخصائه كنسيج ثدي وغدد لبنية موجودة تشريحيا، فيما يوجد لدى المرأة مكون هرموني أنثوي يؤثر على نمو الغدد اللبنة، وتصبح جاهزة للإفراز وتضطرب تغيرا مع كل دورة شهرية.

السرطان يحدث بسبب خلل في الهرمونات

وتابع: «ويحدث السرطان، بسبب أن المستقبلات الحسية ذات الصلة بالهرمونات الأنثوية، عندما تتفاعل مع الهرموناتـ زيادة أو نقصا يحدث فيها خلل (التوجه السرطاني) وتتحول إلى سرطان، لذلك فعند الخلل في الهرمونات زيادة أو نقصا يصبح الشخص عرضة فإصابة بسرطان الثدي ولذلك يحدث سرطان الثدي في مرحلة عمرية معينة (بعد الأربعين) والتأثير الهرموني».

وتابع: «سرطان الثدي في الرجل يحدث لأسباب لا علاقة لها بالثدي نفسه، لكنه سرطان عام قد يكون في الجلد أو العظم، أو العضل، لكنه قد في موضع الثدي، ويكون كجزء من أي سرطان في الجسم، أي أنه صدفة عند الرجل، في أنه استعداد بيلوجي مخطط لها عند المرأة».

لذلك لا يحدث عن الرجل بسبب أي مشكلة في الهرمونات، وذلك بخلاف ما يحدث عن المرأة التي تكون عرضة للإصابة بسرطان الثدي عند حدوث الخلل في الهرمونات.

هل سرطان الثدي وراثة عند الرجل؟

وذكر: السببية والعلاجية في سرطان الثدي عند المرأة تختلف عندها عند الرجل، موضحا فمثلا عندما المرأة قد تكون الإصابة وراثية بسرطان الثدي، في حين لا تكون كذلك عند الرجل، العلاج عند الرجل أسهل بسبب قلة حجم المكون الدهني في صدر الرجل.