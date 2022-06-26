مشاهد لا تُنسى من مقتل نيرة أشرف.. و6 أيام لم تنم فيها المحلة حزنا عليها

6 أيام لم تنام فيهم حزنا علي الطالبة نيرة أشرف، والتي قتلها زميلها في كلية الآداب أمام بوابة توشكي بجامعة المنصورة، وضبط المتهم متلبسا في مكان الواقعة بسلاحه، وتصوير الواقعة ونشرها علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأقر المتهم أمام جهات التحقيق بجريمته التي أدلى بالأقوال فيها 25 شاهدا، وجرت إحالة المتهم إلى جنايات المنصورة بعد 48 ساعة من بدء النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة.

وتستعرض «الوطن» أهم محطات القضية التي شغلت الرأي العام، حزنا علي الطالبة التي راحت غدر شاب ارتبط بها عاطفيا لفترة من الزمن ثم خطط ونفذ جريمة قتلها أمام المارة وفي عز الظهر، وفق ما أدلى به في التحقيقات.

ترصد المتهم للطالبة نيرة أشرف

فكر وخطط الطالب «محمد ع.» في التخلص من نيرة أشرف، فاشتري سكينا جديدا وتركه بجرابه في بيته وحافظ عليه حاميا، وكان شراء السلاح في الأول من شهر يونيو لينفذ جريمته يوم 20 يونيو.. وفق التحقيقات.

انتظر المتهم الأتوبيس الذي تركبه نيرة أشرف لتذهب به من مدينة المحلة الكبرى إلي جامعة المنصورة، وظل ساكنا بداخله ومعه السكين في جرابه، وفكر أن ينفذ جريمته داخل الأتوبيس لكنه خاف أن يمنعه الركاب من إتمام الجريمة فانتظر حتى نزلت الطالبة من الأتوبيس، حسب ما ورد في أقوال المتهم بالتحقيقات.

تنفيذ الجريمة

الساعة 11:17 دقيقة ظهر يوم 20 يونيو 2022 حان وقت نزول نيرة أشرف من الأتوبيس الذي تستقله، وهرول المتهم خلفها فأخرج السكين من جرابه وبدأ يسدد لها طعنات في الصدر، وحاول الموجودون الدخل إلا أن قراره كان أسرع من تحركهم فأنهى حياتها قبل أن يتمكنوا من الإمساك به.

تدخل إبراهيم العجرودي، فرد أمن في جامعة المنصورة فور مشاهدته الموقف، وهدده المتهم بالسكين إلا أنه استدار حوله وأمسك به، لكنه كان قد ذبح نيرة أشرف، وتمكن الأهالي من القبض عليه وتسليمه للشرطة، ووصلت المجني عليها إلي مستشفى المنصورة الدولي جثة هامدة.

تحقيقات النيابة العامة

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها فور وقوع الحادث وعاينت مسرح الواقعة، وتحفظت علي كاميرات المراقبة وبعد مقاطع الفيديو التي تم التقاطها وقت الحادث، واستمعت إلي أقوال 25 شاهدا كلهم أكدوا علي تفاصيل الحادث وهو ما أكدته أيضا تحريات المباحث.

أكد تقرير الصفة التشريحية للطالبة وجود 17 جرح بها في الصدر والرقبة، وحوافها محمرة ومستوية ‏ وما نجم عنها من قطع بالرئة اليسرى ‏وكذا اصابتها الذبحية بخلفية العنق وما نجم عنها من خلع بين الفقرتين الثالثة والرابعة مما أدى الى هبوط ‏حاد بالدورة الدموية والتنفسية انتهى بالوفاة‏.

إحالة المتهم لمحكمة جنايات المنصورة

أحالت النيابة العامة المتهم إلي محكمة جنايات المنصورة يوم 22 يونيو 2022 بعد أن وُجهت إليه اتهامات بالقتل العمد، وحددت جلسة محاكمته يوم 26 يونيو.