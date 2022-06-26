رئيسة الجالية المصرية بأيرلندا تكشف كواليس حصولها على وسام الإمبراطورية

كشفت الدكتورة عفاف عبدربه، رئيسة الجالية المصرية في إيرلندا الشمالية، تفاصيل حصولها على وسام الإمبراطورية البريطانية في احتفالية بقلعة وندسور، قائلة إن التكريم مفاجأة كبيرة لها من الملكة إليزابيث الثانية.

القيمة الكبيرة للوسام ذكر اسم مصر

وأضافت «عبدربه»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه في أول أيام العيد في عام 2021 أعلنوا أسماء المكرمين، ثم يحدد موعد آخر لتسليم الوسام، لافتة إلى أنها استلمت الوسام في مارس الماضي، والشهادة في أبريل، «كل شيء كان منظم».

وأشارت إلى أن القيمة الكبيرة في هذا الوسام ليس مجرد كونه وسام أو تكريم، ولكن ذكر اسم مصر، متابعة «لما يتقال عفاف عبدربه المصرية أو رئيسة الجالية المصرية هي دي القيمة الحقيقية اللي كانت تملئ قلبي، لما يتنادى عليا من الأميرة آن، وكلمتني عن مصر وأحوالها دي هي القيمة، اسم بلدي اللي اتكرم مش أنا».

وعن مساهمتها في سبيل ترسيخ قيم التعايش والتفاهم ما بين الحضارات، قالت إن الفكرة جاءتها من زيارة الدكتور علي جمعة إلى أيرلندا الشمالية لحضور حوار الأديان، ورأى مدى حب حوار الأديان في إيرلندا، فالمواطنون هناك يشبهون إلى حد كبير المصريين من حيث تقبل الآخرين.

ظهرت عنصرية في المجتمع بعد أحداث سبتمبر

وتابعت: «للأسف في مرحلة من المراحل وبعد أحداث 11 سبتمبر في أمريكا، جعل هناك عنصرية شديدة ضد الجالية الإسلامية وكره للإسلام والمسلمين، وكان علينا تجنب هذا الكره من خلال بعض البرامج كجالية مصرية وبعض الشخصيات العربية القديرة استطعنا تنظيم بعض الأنشطة مثل الاتحاد ضد الكره وإقامة يوم من أيام رمضان داخل البرلمان».

وواصلت: «كان لابد من إرسال رسالة إلى الناس بطريقة غير مباشرة من خلال التعرف على العادات والتقاليد، وبدأوا في معرفة طعامنا وأنواعه، ولماذا نأكل الطعام الحلال».