رابطة الجالية المصرية بميلانو: انتهاء العام الدراسي في أول مدرسة مصرية

كشف وليد فوزى، مدير مدرسة «نجيب محفوظ» بإيطاليا، والمدير التنفيذى لرابطة الجالية المصرية بميلانو وضواحيها، إنه جرى الانتهاء من امتحانات نهاية العام الدراسي 2021/ 2022، تحت إشراف القنصلية المصرية، التي ساهمت في الانتهاء من العملية الامتحانية.

الدمج بين الثقافتين العربية والإيطالية

أشار مدير مدرسة «نجيب محفوظ» بإيطاليا، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أنه جرى إعداد حفل كبير بمناسبة نهاية العام الدراسي، بحضور أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية بميلانو إيطاليا.

وأوضح «فوزي»، أن الاحتفالية تضمنت العديد من الفقرات، إذ بدأت الاحتفالية بتكريم الفائزين في المسابقة الفنية، التي أطلقتها رابطة الجالية مع المدرسة، مضيفا أن بعد التكريم، تم عرض استعراض خاص من أطفال الحضانة باللغة العربية والإيطالية والإنجليزية، وهو العرض الذي أبهر الجميع، ومن ثم تم تكريم نماذج مشرفة من أبناء الجالية المصرية بميلانو.

بالإضافة إلى تكريم أبناء مصر من الجيل الثاني والذين يدرسون في الجامعات الإيطالية، وكانوا في الأصل طلبة وطالبات مدرسة نجيب محفوظ بميلانو.

تكريم الطلاب الفائزين أثناء الاحتفالية

كما أوضح المدير التنفيذي لرابطة الجالية المصرية بميلانو وضواحيها، أن الفقرة الأخيرة من الاحتفالية، تمثلت فى عرض مميز من لاعب التنورة المصري، والذي أبهر الجميع بعرضه المميز وخاصة من الايطاليين كفلكلور مصري محبب للجميع.

ونوه وليد فوزي، بحضور كثير من الإيطاليين، من سكان المنطقة رقم 7 بمدينة ميلانو، فعاليات الاحتفالية، بجانب المحبين لمصر والمصريين، وأطلق الجميع على اليوم يوم التعايش والاندماج بين بلدين كبيرين مصر وإيطاليا.

كما أشار المدير التنفيذي لرابطة الجالية المصرية بميلانو، إلى أن مدرسة «نجيب محفوظ» بميلانو، تتميز ببرنامجها الفريد من نوعه، إذ يدرس بداخلها المنهجين المصري والإيطالي، ويحصل الطالب آخر العام على الشهادتين المصرية والإيطالية، حيث تعمل المدرسة على دمج الثقافتين العربية والإيطالية.