عاجل.. وصول أسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2022 إلى اللجان

استلمت لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، قبل قليل، صناديق أسئلة امتحان مادة اللغة العربية و«البابل شيت»، إذ يؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد، أول أيام امتحانات المواد الأساسية، وسط تأمينات من قبل الجهات المختصة بجانب الأمن الإداري بالمديريات والإدارات التعليمية، ووسط الإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 مؤمنة

ويبدأ امتحان مادة اللغة العربية الساعة التاسعة صباحًا، حيث أن جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 مؤمنة تمامًا، وأن جميع اللجان معقمة ضد فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

تعليمات مهمة بشأن صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022

ووجهت وزارة التربية والتعليم، تعليمات هامة لرؤساء اللجان بشأن استلام المظاريف، مطالبة باستلام صناديق الأسئلة و«البابل شيت» وكتيبات المفاهيم بموجب محضر استلام يتم التوقيع عليه من قبل مسؤول مركز توزيع الأسئلة ورئيس اللجنة، مشددة على أن تأمين أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 بعد استلامها مسؤولية رئيس اللجنة وأيضًا فتح المظاريف.

ونوهت وزارة التربية والتعليم، إلى أن فتح مظاريف الأسئلة، يكون قبل دقائق من الامتحان، مشيرة إلى تسليم الطلاب كتيبات المفاهيم بداية الامتحان مع ورقة الأسئلة في المواد المضافة للمجموع.

إجراءات صارمة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022

وقالت وزارة التعليم، إنها نفذت إجراءات صارمة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.