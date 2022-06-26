انطلاق امتحانات الثانوية في شمال سيناء.. والهدوء يسود جميع اللجان

انطلقت امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء ، بشكل طبيعى دون مشكلات تؤثر على سير الأمتحانات أو الطلاب بمدارس ولجان المحافظة، وهناك عملية هدوء تسود معظم اللجان.

وشهدت مدارس المحافظة تشديدات أمنية لقوات الشرطة بمداخل اللجان، مع تواجد المشرفيين الصحيين، وفريق العمل التابع لمديرتي الصحة والتعليم ومجالس المدن.

وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا بمحيط اللجان بمسافة 200م لمنع أولياء الأمور من الأقتراب من محيط اللجان.

فريق طبى أمام اللجان بشمال سيناء

وقام الفريق الطبي والزائر الصحى بالكشف بأجهزة الحرارة على جميع الطلاب والملاحظين على البوابة الرئيسية للجانأولياء الأمور ينتظرون بقلق أمام اللجان.

وتواجد عدد من أولياء أمور الطلاب أمام البوابات الرئيسية للجان الأمتحانات في المناطق القريبة، للاطمئنان على سير الأمتحانات، وهدوء اللجان.

من جانبه أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم في بيان له أن جميع لجان الأمتحانات مجزة تماما لأستقبال الطلاب والمراقبين، وأن اللجان مجهزة الكترونيا لأداء الامتحانات، عدا 3 لجان ورقية في بعض المدارس.

3179 يؤدون امتحانات الثانوية العامة

وأضاف «رضوان» أن عدد طلاب الثانوية العامة بشمال سيناء يبلغ 3179 طالبًا وطالبة موزعين على 16 لجنة بواقع 7 لجان بالعريش، لجنتان بالشيخ زويد، لجنة برفح، 5 لجان ببئر العبد، ولجنة واحدة بالحسنة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن هناك بروتوكول مع جميع المديريات بشمال سيناء لتسهيل الأمتحانات، وتوفير المياه والكهرباء للجان، مع تواجد سيارات أسعاف ، وفريق طوارئ طبى أمام كل لجنة.