«الأعلى للجامعات» يكشف قواعد قبول طلاب الدبلومات المصرية بتنسيق 2022

وافق المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي و بحضور رؤساء الجامعات أمس، على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية بمختلف تخصصاتها و أنواعها هذا العام للالتحاق بالجامعات العام الدراسي 2022/2023 بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي، موضحاً النقاط الهامة و القواعد التي جرى التأكيد على الالتزام بها.

تنسيق الجامعات 2022

ووفقاً لقرارات الأعلى للجامعات، فإن قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية نظام الـ3 سنوات «تجاري - صناعي - زراعي - موسيقي - مدارس مساعدي الخدمات الصحية»، والطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية قوق المتوسطة «نظام السنتان»، وكذلك طلاب دبلوم المدارس الفنية - 5 سنوات، يتمّ قبولهم بكليات ومعاهد الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئات وفقاً للضوابط والاشتراطات في هذا الشأن.

تنسيق الدبلومات الفنية

ووفقاً للأعلى للجامعات، يتمّ قبول الطلاب بمختلف القطاعات بـ الجامعات المصرية على أساس التوزيع الجغرافي مع مراعاة الشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات التي منها أداء اختبارات القدرات بنجاح لبعض الكليات.

وتابع المجلس أنَّه يسمح للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية نظام الـ3 سنوات بعد الإعدادية تخصصات «صناعي + تجاري + زراعي + موسيقى + صناعي شعبة ترميم»، بمجموع درجات 70% على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الدبلوم الفني التقدم بأوراقهم إلى مكتب التنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية.

وأضاف أنَّه يسمح للطلاب خريجي مدارس مساعدي الخدمات الصحية نظام الـ3 سنوات، بعد الإعدادية بمجموع 75% على الأقل في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب التنسيق للالتحاق بالمعاهد الفنية للتمريض بالجامعات الحكومية المصرية، وذلك على أساس قواعد التوزيع الإقليمي مع مراعاة باقي الشروط التي تنص عليها اللائحة الداخلية للمعاهد الفنية للتمريض.