ختام مهرجان السويس للموسيقى والغناء بحفل ريهام عبدالحكيم الليلة

تختتم وزارة الثقافة الليلة فعاليات الدورة الأولى من مهرجان السويس للموسيقى والغناء، الذي تنظمه الوزارة ممثلة في دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة ومحافظة السويس، بمتحف السويس القومي في الفترة من 24 إلى 26 يوليو 2022، وتحيي حفل الليلة الفنانة ريهام عبدالحكيم بمصاحبة الفرقة الموسيقية، وينطلق الحفل في تمام الساعة 7 مساءً.

مهرجان السويس للموسيقى

وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، قد أطلقت والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس أمس الجمعة، فعاليات الدورة الأولى من مهرجان السويس للموسيقى والغناء، وأحيا حفل الافتتاح أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، وشهد اليوم الأول إقبال كثيف من الجمهور وبلغ عدد المتفرجين نحو 5 آلاف متفرج.

وأحيا الحفل أمس كل من الفنانة نسمة عبدالعزيز، والفنان أحمد جمال، وشاركت به الموهبة الواعدة أميرة معروف من أبناء محافظة السويس وشهد الحفل إقبالا كبيرا وصل عدد المتفرجين إلى 3 آلاف مشاهد شغلوا مقاعد المسرح الذي أعدته خصيصًا دار الأوبرا المصرية في ساحة متحف السويس القومي لإقامة الدورة الأولى من مهرجان السويس للموسيقى والغناء.

مهرجان السويس

ويعد مهرجان السويس أحد أشكال التعاون بين وزارتي الثقافة والسياحة والآثار، ونموذجا للتكاتف بين مؤسسات الدولة، ويعد الحفل تفعيل لبروتوكول التعاون بين الوزارتين، الذي وقعته الوزارتين في مارس 2022، الذي يهدف إلى الترويج للمناطق السياحية والأثرية والتاريخية المصرية بإقامة فعاليات وحفلات فنية بهذه المناطق، وتقام الفعاليات تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار تحقيق العدالة الثقافية وتوصيل الثقافة للجميع المواطنين في مختلف ربوع مصر.