صفحات الغش تزعم تداول أسئلة من امتحان اللغة العربية للثانوية.. و«التعليم» تحقق

تداولت جروبات الغش الإلكتروني عبر تطبيق «تليجرام»، أجزاء من أسئلة زعمت أنّها لامتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2022، الذي يؤديه طلاب الشعبتين «العلمي والأدبي» الآن في اللجان الامتحانية، وذلك بعد دقائق من بدء الوقت الأصلي للامتحان.

فريق مكافحة الغش يتابع الأسئلة المتداولة

وأكد مصدر في الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ فريق مكافحة الغش الإلكتروني، يتابع الأسئلة المتداولة لامتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، للتحقق منها والتأكد من أنّها نفس الأسئلة الموجودة مع الطلاب باللجان.

وأكد المصدر لـ«الوطن»، أنّه حال التأكد من الأسئلة المتداولة الوصول لهوية الطالب الذي صوّر ونشر الأسئلة على صفحات الغش، ومكان مصورها لتطبيق عقوبات قانون الغش عليه.

تفتيش الطلاب ثلاث مرات

وبدأ امتحان اللغة العربية الدور الأول للعام الدراسي 2021/2022 في الساعة التاسعة صباحا، كأول مادة أساسية يؤديها الطلاب بعد الانتهاء من المواد غير المضافة للمجموع، ويستمر لمدة 3 ساعات على أن ينتهي الثانية عشرة ظهرا.

وخضع طلاب الثانوية العامة للتفتيش على بوابات المدارس أثناء دخول اللجان الامتحانية من خلال العصا الإلكترونية، للتأكد من عدم وجود أي أجهزة إلكترونية «موبايل، سماعات، أو أي أجهزة» تساعد على الغش، منعا لحدوث أي تكدس خارج اللجان.