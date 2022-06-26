مصدر بـ«التعليم»: تداول أجزاء من أسئلة امتحان اللغة العربية جريمة غش

أكد مصدر مسؤول في غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أسئلة امتحان اللغة العربية التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، تعد جريمة غش وليست شيئًا آخر، لأنّ الامتحان بدأ منذ ما يقرب من 40 دقيقة، وما حدث من تداول بعض أجزاء الأسئلة وقائع غش، وسيتم التعامل بحزم مع من قام بنشر الأسئلة عبر صفحات ومواقع الغش الإلكتروني.

التحقيق في واقعة تداول أسئلة اللغة العربية عبر صفحات الغش

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّه جارٍ التحقيق في صحة ورقة أسئلة امتحان اللغة العربية، التي تم تداولها عبر مواقع وصفحات الغش الإلكتروني قبل قليل، لافتا إلى أن نشر الأسئلة عبر الصفحات لم ولن تفيد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2022 داخل اللجان، حيث أن الطلاب يؤدون امتحان اللغة العربية منذ الساعة التاسعة من صباح اليوم.

الغش الإلكتروني داخل لجان الثانوية العامة جريمة

وأوضح المصدر، أنه تم تفتيش جموع الطلاب قبل السماح لهم بدخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، لإداء امتحان اللغة العربية، مؤكدا أن الغش الإلكتروني داخل اللجان جريمة يستوجب معها تطبيق عقاب رادع على الغشاشين.

وشدد على أنّه تم التنبيه على جميع القائمين على الامتحانات بمنع دخول الطلاب بالتليفون المحمول والأقلام السحرية وسماعات البلوتوث، لمواجهة الغش الإلكتروني، حيث إن جميع اللجان الامتحانية معقمة تماما ضد فيروس كورونا.