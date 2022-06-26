إصابة مزارع بطلق ناري في مركز دشنا.. والأمن يسعى لكشف غموض الواقعة

أصيب مزارع بطلق ناري، اليوم الأحد، في ظروف غامضة، بقرية عزبة الألفي، التابعة لقرى فاو بحري في مركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بإصابة، محمد .ع، 49 عاما، مقيم عزبة الألفي بقرية فاو بحري، مصاب بطلق ناري في الكتف الأيمن.

نقل المصاب إلى مستشفى قنا العام

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى قنا العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض الواقعة وضبط المتهم.

مشاجرة في نجع أبو الحمد

كان مركز دشنا، منذ يومين، شهد مشاجرة بين ابناء عمومة في نجع أبو الحمد التابع لمنطقة الصعايدة في مدينة دشنا ، مقتل شابين بسبب خلافات عائلية قديمة.

كان اللواء مسعد أبوسكين مدير أمن قنا، تلقى إخطارا، يفيد بمصرع شابين من عاىلة واحدة وإصابة ثالث بسبب خلافات قديمة.اتخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة ، وفرضت القوات كردون أمني وقبضت على عدد من المتهمين.