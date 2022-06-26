أخبار امتحان اللغة العربية اليوم.. منع الأدوات المبرمجة وتأمين مقار اللجان

أخبار امتحان اللغة العربية اليوم، من أكثر الكلمات بحثا عبر مؤشر البحث جوجل من جانب أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، للاطمئنان على أبنائهم ومستوى الامتحان الذي يعد أولى امتحانات المواد الأساسية، حيث بدأ في الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد، ويستغرق 3 ساعات لينتهي في الثانية عشرة ظهرا.

أخبار امتحان اللغة العربية اليوم

وأكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، تتابع سير الامتحانات مع مديري المديريات بغرف العمليات، للاطمئنان على سير الامتحانات، وعدم وجود أي معوقات، والاطمئنان على وجود ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ أجواء امتحان العربي تسير بانضباط دون أي مشكلات، وجرى الاطمئنان على وصول ورق الأسئلة لجميع اللجان الامتحانية وكتيبات المفاهيم لتوزيعها على الطلاب مع ورق الأسئلة.

امتحانات الثانوية العامة 2022

وقال المصدر، إنّه جرى التشديد على اللجان الامتحانية بدخول الطلاب إلى مقر اللجان قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ، لتفتيشهم قبل الدخول والتأكد من عدم وجود أي أجهزة إلكترونية قد تساعد على الغش، لافتا إلى أنّه يسمح للطلاب باستخدام الساعات والآلات الحاسبة غير المبرمجة فقط.

ووجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، بالتأكيد على أنّ كود الاختبار المدون أسفل كراسة الأسئلة «البوكليت»، هو نفس كود الاختبار الذي كتبه الطالب على ورقة الإجابة «البابل شيت»، لضمان سلامة التصحيح الإلكتروني، إضافة للتأكيد على كتابة اسم الطالب ورقم جلوسه في المكان المخصص لذلك على كراسة الأسئلة.