منع 205 مزرعة من تصدير منتجاتها الزراعية للخارج بسبب المبيدات

كشف تقرير للإدارة المركزية للحجر الزراعي، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن منع 205 مزارع عن تصدير منتجاتها للأسواق الخارجية، وبحسب التقرير فإن هذا القرار جاء بعد ظهور نتيجة معمل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والتي أثبتت إيجابية النتيجة في منتجات تلك المزارع، ما يخالف القرار الوزاري رقم 386 لسنة 2021 الخاص بتنظيم الصادرات الزراعية للخارج والعمل بمنظومة التكويد والتتبع، على أن يتم إعادة التقييم للدول والسماح بالتصدير لباقي الدول.

منع 21 مزرعة جوافة من تصدير منتجاتها لوجود مبيدات بها

أضاف التقرير الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن تلك المزارع تخص محاصيل الجوافة الشتوي والصيفي والفراولة والعنب والفلفل والموالح بأنواعها، موضحًا أنّه جرى حصر 21 مزرعة لتصدير الجوافة بأنواعها الصيفي والشتوي، تُصدر منتجاتها إلى دول السعودية والبحرين والإمارات والكويت وسلطنة عمان، وتقع في محافظات البحيرة والدقهلية ومطروح.

كما منعت 12 مزرعة لفاكهة العنب بأنواعه الفليم المغطي والسوبريور والأوتم رويال المكشوف، والفليم المكشوف إلى دول الإمارات لوجود متبقيات مبيدات في المزارع، وتقع هذه المزارع في محافظات المنوفية والمنيا والجيزة، كما منع تصدير 21 مزرعة فراولة بأصناف عدة منها الفلوريدا وينتر ستار والكالندا والصن سيشن والفيستفيال والماركيز من محافظات البحيرة والقليوبية، ومنع تصدير منتجاتها إلى دول البحرين وعمان والإمارات وسلطنة عمان والكويت؛ لوجود متبقيات مبيدات في إنتاجها.

منع 19 مزرعة من تصدير منتجاتها من الفلفل

ومنعت 19 مزرعة عن تصدير منتجاتها من الفلفل إلى إنجلترا وقبرص والكويت والسعودية والبحرين والمجر، وتقع هذه المزارع في محافظات الإسماعيلية والبحيرة والجيزة والشرقية، أما الموالح فقد منعت 92 مزرعة عن تصدير إنتاجها لدول الكويت وروسيا والإمارات وسلطنة عمان، وتقع هذه المزارع في محافظات الإسماعيلية والبحيرة والشرقية والغربية والقلويبي والمنوفية.

وأصدرت وزارة الزراعة القرار رقم 386 لسنة 2021 بدلا من القرار 670 لسنة 2017 الخاص بمنظومة التكويد، ويتضمن آليات منظومة التكويد والتتبع الجديدة لكل المزارع والكيانات التصديرية، والذي يمنح سلطات الحجر الزراعية صلاحيات تتبع الشحنات التصديرية بداية من المزرعة وحتى وصولها إلى الأسواق الدولية.

ويتضمن القرار أن تلتزم المزارع الراغبة في تصدير منتجاتها بتطبيق التوصيات والإرشادات الفنية واشتراطات الدول المستوردة وبرامج المكافحة المتكاملة للآفات وكافة الممارسات الزراعية الجيدة، وفقا لما يقره الحجر الزراعي، على أنه في حالة اكتشاف عدم مطابقة المزرعة أي من هذه المواصفات فللحجر الزراعي أن يتخذ كافة الإجراءات اللازمة؛ لضمان تنفيذ تلك الاشتراطات على الوجه الأمثل.