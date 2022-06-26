عاجل.. بشرى سارة من التموين قبل العيد: 39 شادرا لتوفير الأضاحي

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أسعار الأضاحي 2022 ضمن استعدادات وزارة التموين لعيد الأضحى، عن استمرار عمل شركات الجملة في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البقالين خلال أول وثاني وثالث أيام العيد.

جاء ذلك خلال مؤتمرًا صحفيًا، عقده الدكتور علي المصيلحي، في مقر وزارة التموين، صباح اليوم الأحد، للإعلان عن سعر الأضحية 2022 في شوادر ومنافذ الوزارة، منوهًا بوجود 39 شادرًا على مستوى الجمهورية لتوفير الخراف الحية لتغطية كافة المحافظات .

وأعلن وزير التموين عن تخفيض اللحوم المجمدة في المجمعات الاستهلاكية إلى 85 جنيهًا، معلنًا عن سعر وأضاف سعر كيلو اللحم الضاني بـ 130 جنيهًا.