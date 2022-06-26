عاجل.. تحويل منزل جابر عصفور في 6 أكتوبر إلى مكتبة عامة ومركز ثقافي

أعلنت الدكتورة هالة فؤاد، زوجة الدكتور جابر عصفور، تحويل منزله في مدينة 6 أكتوبر إلى مكتبة عامة ومركز ثقافي، جاء ذلك خلال الملتقى الدولي جابر عصفور.. الإنجاز والتنوير، الذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع مؤسسة العويس الثقافية بالإمارات بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

أمين «الأعلى للثقافة»: عصفور قامة فكرية كبرى

وقال الدكتور هشام عزمي، أمين المجلس الأعلى للثقافة، إن الدكتور جابر عصفور قامة فكرية وثقافية كبرى، وله مكانة متفردة وامتد تأثيره عبر العالم العربي ليتبوأ مكانا خاصة كواحد من أبرز المثقفين العرب.

وأشار عزمي إلى أهمية التعاون مع مؤسسة العويس الثقافية، في تنظيم الفعاليات الثقافية.

وتحدث أمين «الأعلى للثقافة»، في كلمته بالملتقى عن أبرز اعمال الدكتور جابر عصفور ومنجزه الفكري والثقافي،وكذلك منجزه الأبرز في تأسيس المشروع القومي للترجمة، وأبرز الجوائز التي حصل عليها الراحل والتي توجت بجائزة النيل في الآداب من وزارة الثقافة.

الصايغ: عصفور شخصية ثقافية وتنويرية كبرى

ومن جانبها قالت الدكتورة فاطمة الصايغ، عضو مجلس أمناء مؤسسة العويس الثقافية، أن الدكتور جابر عصفور شخصية ثقافية وتنويرا عربية كبرى، وأثر حضوره الفكري على الثقافة ليس في مصر وحدها بل وفي البلاد العربية المختلفة.