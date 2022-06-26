طبيب يوضح أضرار قلة الحركة وعلاقتها بنقص نسبة الأوكسجين في الدم

قال الدكتور أيمن ثروت أستاذ مساعد الرعاية المركزة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن انتشار فيروس كورونا في الفترة السابقة أصاب العديد من الأشخاص بمشكلات في الرئة، ما أثر على نسبة الأكسجين بالدم بعد التعافي.

وأضاف «ثروت» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن الأكسجين أهم شئ بالجسم، لأنه مسؤول عن كل أعضاء الجسم، ومنها أهم عضوين وهما المخ والقلب، لافتًا إلى أن انخفاض نسبة الأكسجين بالدم عن نسبة معينة، ينتج عنها تأثر أجزاء من المخ والقلب بهذا الأمر، كأن تموت هذه الأجزاء أو ينتج عنها حدوث جلطات.

مؤشرات على الإصابة بنقص الأكسجين بالدم

وتابع أستاذ مساعد الرعاية المركزة بكلية الطب جامعة عين شمس، أنه من الضروري متابعة نسبة الأكسجين بالدم بعد التعافي من كورونا، مشيرًا إلى أن الإجهاد والإعياء المستمر والوهن وعدم التركيز والنهجان بعد المجهود، مؤشرات على انخفاض نسبة الأكسجين بالجسم.

وشدد «ثروت» على ضرورة ممارسة الرياضة، على أن تكون الرياضة مناسبة لعمر الشخص، لافتًا إلى أن الجلوس المستمر وقلة الحركة يؤثر على نسبة الأكسجين بالدم بشكل سلبي، موضحًا أن الحركة تزيد من نسبة الأكسجين في الجسم.

وأكد أستاذ مساعد الرعاية المركزة بكلية الطب جامعة عين شمس، أهمية شرب الماء للحفاظ على نسبة الأكسجين بالدم، لافتًا إلى ضرورة ألا يقل شرب الماء عن 8 أكواب يوميًا.

أهمية التغذية الصحية

وأشار إلى أهمية التغذية للحفاظ على نسبة الأكسجين بالدم، مشيرًا إلى ضرورة تناول أغذية غنية بالحديد مثل البروكلي والكبدة، مشددًا على ضرورة تهوية الأماكن التي نتواجد بها، إضافة إلى تدريبات التنفس، والابتعاد عن التدخين.