مصدر بـ«التعليم» يكشف عن الصفوف الدراسية المستهدفة من مسابقة 30 ألف معلم

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل مسابقة وزارة التربية والتعليم؛ للتعاقد مع 30 ألف معلم، هذا العام، يستهدف خريجي كليات التربية والآداب، حيث سيتم التركيز على التعاقد مع خريجين للعمل كمعلم فصل، وليس معلم مادة، لأن المسابقة في العام الأول منها ستركز على مرحلة رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الثلاثة الأولى.

مسابقة وزارة التربية والتعليم.. تستهدف رياض الأطفال والثلاث صفوف الأولي

وقال المصدر في تصريحات خاصة، لـ«الوطن»، إنّ التركيز في مسابقة وزارة التربية والتعليم سيكون على رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى، مرتبط بأن العجز الأكبر في المعلمين بهذه الصفوف، لافتا إلى أنّ نظام التدريس الجديد والمناهج المتطورة، بحاجة إلى معلمين على درجة عالية من الكفاءة للأطفال، وبالتالي فالوزارة تسعى لتقليل العجز بهذه الصفوف إلى الحد الأدنى، لصعوبة تعلم الصغار دون تواصل مباشر مع المعلمين.

مسابقة الـ30 ألف معلم.. للتعاقد مع معلم فصل وليس مادة

أوضح المصدر، أن التعاقد مع الـ30 ألف معلم بمسابقة المعلمين سيكون، مع خريجين للعمل كمعلم فصل، وليس معلم مادة؛ لأن المسابقة في العام الأول منها ستركز على مرحلة رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الثلاثة الأولى لسد العجز المطلوب.

لن تطلب شهادة خبرة

واشار المصدر، إلى أن المسابقة لن تطلب شهادة خبرة، لكنها ستركز على خريجي الكليات التي تمنحهم دبلومة تربوية، وهي التربية والآداب، مشيرًا إلى أنه سيكون ضمن بنود التعاقد مع المعلمين، عدم طلب النقل أو الانتداب، ولذلك سيتم وضع شروط تضمن إقامة الخريج في نفس نطاق المحافظة المتقدم فيها بالمسابقة.

يعقد الدكتور طارق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤتمر صحفي للإعلان عن التفاصيل الكاملة للمسابقة للتعاقد مع 30 ألف معلم مساعد للعام المالي 2022/2023 في الثالثة عصر اليوم الأحد.