سعادة وفرحة بين طلاب الإسماعيلية بعد امتحان اللغة العربية.. بشرة خير

سادت حالة من الفرحة بين طلاب اللغة العربية أول الامتحانات رسمياً في امتحانات الثانوية العامة وسط فرحة كبيرة بين أهالي الطلاب أمام اللجان.

وقال محمد إسماعيل طالب في الصف الثالث الثانوي بمدرسة السادات بمدينة الإسماعيلية أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط وكان سهل على الطالب المتفوق.

وأضاف: «الوقت كان مناسب لكن بعض النقاط قد تحتاج إلي تفكير طويل نسبياً وهو مايميز الطالب المتفوق عن الطالب المتوسط» مشيراً إلي أن النحو كان به بعض النقاط الصعبة.

وقال طارق خالد طالب في نفس المدرسة: «الامتحان كان سهل لكن ماحدش عارف هو جاوب صح ولا خطأ، الأسئلة كان فيها بعض الغموض» مشيراً إلى أن معظم الطلاب لديهم حالة من الرضا عن الامتحان.

وأضاف «طارق»: «معظم الطلبة لديهم رضا بشكل كبير على الامتحان معتبرينه بشرة خير للامتحانات المقبلة لعدم وجود تعقيد في الامتحان كما في بعض امتحانات الأعوام الماضية».

النصوص والنحو أبرز الصعوبات في الامتحانات

واشتكى بعض الطلاب من صعوبة بعض النصوص في امتحان اللغة العربية الذي أدى فيه الطلاب الامتحانات اليوم الأحد إضافة إلى بعض النقاط في النحو.

وقالت ياسمين سعد، طالبة في مدرسة 25 يناير، إن الامتحان كان في مجمله جيدا، عدا بعض النقاط، مشيرة إلى أن اللجنة شهدت حالة من الهدوء في اليوم الثالث للامتحانات مما ساعد الطالبات في أداء الامتحانات بشكل جيد.

ويؤدي 9 آلاف و267 طالبا وطالبة امتحانات الثانوية العامة في الإسماعيلية في لجان موزعة على مدينة الإسماعيلية والمراكز السبعة وسط تشديدات أمنية.

وقالت مصادر مسؤولة، في مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية، أنه لم يتم رصد أي شكاوى من الطلاب في امتحان اللغة العربية مع بدء كافة اللجان في موعدها في تمام التاسعة صباحاً.