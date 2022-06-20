ضبط تاجر مخدرات وزوجته بتهمة غسـل 30 مليون جنيه من حصيلة نشاطهما

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني والأمن العام»، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب مكتب للاستيراد والتصدير، له معلومات جنائية ومحبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا، وزوجته، يقيمان بدائرة قسم شرطة ثان 6 أكتوبر بالجيزة، لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة.

المتهمان أجريا عمليات سحب وإيداع بمختلف البنوك

وكشفت التحريات أن المتهمين أجريا عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وأسسا الأنشطة التجارية وشراء السيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل بسوهاج، بتلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت أربعة ملايين جنيه تقريباً، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها التي وعد بتوزيعها وقيامه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.