التعليم: جاري إعداد امتحانات المتقدمين لمسابقة تعيين 30 ألف معلم

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الوزارة بدأت في التجهيز للإعلان عن تفاصيل مسابقة 30 ألف معلم، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد فتح باب التقديم لمسابقة المعلمين، موضحا أنه فور تحديد الموعد سيتم إعلان ذلك عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، ولم ولن يسمح بوجود محسوبية في تعيين المعلمين.

مسابقة 30 ألف معلم تعمل على سد العجز في المدارس

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ مسابقة المعلمين، ستعمل على ضخ دماء جديدة في صفوف المعلمين، حيث أن مسابقة 30 ألف معلم تستهدف سد العجز في المدارس، لافتا إلى تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات، بواقع تعيين 30 ألف معلم في السنة، ويأتي ذلك القرار في إطار جهود الدولة لتحسين أوضاع المعلمين، موضحا أنه جاري إعداد امتحانات المتقدمين لمسابقة تعيين 30 ألف معلم، بالتنسيق مع وزارات وهيئات حكومية بينها «المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة».

مسابقة المعلمين تشمل تخصصات «رياض الأطفال والفصل والمواد»

وأوضح المصدر، أن مسابقة المعلمين تشمل تخصصات «رياض الأطفال ومعلمي الفصل والمواد»، وأنّ الأولوية في التعيين بالصفوف الأولى لـ«رياض الأطفال والابتدائية»، علاوة على سد العجز في المواد الأساسية، ثم الأنشطة، منوها إلى أن الوزارة ستعمل على اختيار المتقدمين الأكبر سنا، والحاصلين على درجات علمية عليا «دكتوراه أو ماجيستر»، مؤكدا اتخاذ جميع الإجراءات ضد كورونا خلال إجراء الامتحانات.

اختبار وتقييم أداء المقبولين في مسابقة المعلمين لمدة عامين

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم اختبار وتقييم أداء المقبولين في مسابقة المعلمين لمدة عاميين متتاليين، لقياس مدى كفاءتهم وصلاحيتهم تربويا، لنيل شهادة الصلاحية لتعيينهم، موضحا أن اختيار المعلمين في مسابقة 30 ألف معلم، ستكون طبقا لمحل السكن.

مؤتمر صحفي للإعلان عن قواعد مسابقة اختيار المعلمين خلال أسبوعين

ومن جهته، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لـ«الوطن»، إنه سيتم عقد مؤتمر صحفي خلال أسبوعين، للإعلان عن تفاصيل وقواعد مسابقة اختيار المعلمين، مؤكدا أن تعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات بواقع 30 ألف معلم سنويا، سيعمل على سد العجز في المدارس.