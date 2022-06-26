بالقانون.. 4 سنوات لـ مجلس التحكيم الرياضي قابلة للتجديد

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، خلال جلسته المسائية اليوم، على تعديل المادة (68) من مشروع تعديل قانون الرياضة، المعروض على المجلس والمقدم من الحكومة، وتخص مجلس التحكيم الرياضي.

وتنص المادة على: أن يتولى إدارة المركز مجلس يسمى «مجلس التحكيم الرياضي»، برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية، يختاره المجلس الأعلى أو الخاص للجهة القضائية، بحسب الأحوال، وعضوية ثمانية أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات القانونية أو الرياضية، يجر اختيارهم على النحو الآتي:

اختيار مجلس التحكيم الرياضي

عضوان من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية ترشحهما أي من المجالس العليا أو الخاصة للجهات والهيئات القضائية، بحسب الأحوال.

- عضوان تختارهما الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية.

- عضوان تختارهما الجمعية العمومية للجنة البارالمبية المصرية.

- عضوان تختارهما الجهة الإدارية المركزية.

ويصدر بتسمية مجلس التحكيم الرياضي قرار من رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

لا يجوز الجمع

ولا يجوز لأعضاء المجلس، الجمع بين عضويته وعضوية أي من الهيئات الرياضية، كما لا يجوز أن يكونوا محكمين أو موفقين أو وسطاء في هيئات التحكيم أو التوفيق أو الوساطة التابعة للمركز.

وانتقد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تضمين نص المادة (68) عدم جواز أعضاء مجلس التحكيم الرياضي الجمع بين عضويته وعضوية أي من الهيئات الرياضية.

وأشار النائب، إلى أن هذا البند في نص المادة «غير قابلة للتحقق» بشكل عملي، مقترحا أن يكون البند بعد جواز جمع أعضاء مجلس التحكيم الرياضي، بين عضويته وعضوية مجلس إدارات الهيئات الرياضية فقط.

وأضاف: «النص بهذا التعديل أكثر انضباطا وقابل للتحقق عمليا، ويمنع تضارب المصالح بشكل جاد».