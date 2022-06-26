رابط مسابقة تعيين 30 ألف معلم.. وشروط التقديم على الوظيفة

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط التقديم على وظيفة الـ30 ألف معلم ضمن مسابقة التربية والتعليم 2022، والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين 150 ألف معلم لسد العجز في المدارس.

رابط التقديم على وظيفة الـ30 ألف معلم

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن لإعلان تفاصيل المسابقة، أن التقديم للمسابقة سيكون «أون لاين» على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على هذا الرابط، بداية من يوم 2 حتى 24 يوليو الجاري.

شروط التقديم لمسابقة المعلمين لمرحلة رياض الأطفال

وأوضح وزير التعليم، شروط التقدم لشغل وظيفة معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال:

- أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية.

- أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا من تاريخ نشر الإعلان.

- أن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال / طفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية، أو حاصل على دبلوم مهني من أحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى، مع مراعاة ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن (جيد).

- أن يجتاز الامتحانات المقررة والتدريب المقرر لشغل الوظيفة.

- أن يجتاز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات، كما يلزم التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي، ولن تقبل الطلبات في حالة التقديم في محافظة أخرى.

‎- سداد مبلغ مقداره 22 جنيهًا،عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية: (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0/78120/450/9ح/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع.

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