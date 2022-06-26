تفاصيل الليلة الأخيرة لمهرجان السويس للموسيقى.. 4 مطربين من الأوبرا

تختتم فعاليات الدورة الأولى من مهرجان السويس للموسيقى والغناء، الذى تستضيفه مدينة السويس لأول مرة في تاريخها.

ترصد «الوطن» فى هذا التقرير، برنامج اليوم الأخير من المهرجان.

- فقرة غنائية لمطرب الأوبرا أشرف وحيد.

- فقرة غنائية لمطربة الأوبرا حسناء.

- فقرة غنائية لمطربة الأوبرا رحاب مطاوع.

- فقرة غنائية لموهبة من أبناء محافظة السويس.

- فقرة غنائية للفنانة ريهام عبد الحكيم.

مهرجان السويس

مهرجان السويس انطلق يوم الجمعة الماضي بحضور عدد من السادة الوزراء ورجال الدولة منهم وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم ووزير السياحة والاثار الدكتور خالد العناني ورئيس المجلس الاعلى للاثار مصطفى وزيري بالاضافة الى عبد المجيد صقر محافظ السويس وعدد من قادة البلد.

وشهد اليوم الأول، من المهرجان فقرتين فنيتين، وهما الأولى فرقة صبحة السمسمية البورسعيدية، التي قدمت عدة أغنيات من البلد، ثم فرقة غنائية للفنان الكبير هاني شاكر الذي قدم شكر خاص لوزيرة الثقافة.

ريهام عبد الحكيم تحيي الختام

أما اليوم الثاني، شهد ثلاثة فقرات فنية، الأولى كانت لعازفة الماريمبا العالمية نسمة عبد العزيز بفرقتها الموسيقية، أما الفقرة الثانية، كانت لموهبة فنية صاعدة قدمت أغنيتين من التاريخ، أما الفقرة الثالثة، فكانت للفنان أحمد جمال الذي غنى لأول مرة فى مدينة السويس، وقدم أغنيات عديدة منها اضحكي واحنا مش بتوع حداد.

من المقرر أن يختتم اليوم المهرجان، على أن يكون هذا المهرجان الرابع من خطة وزارة الثقافة في نشر الوعي والثقافة والفنون فى كل ربوع جمهورية مصر العربية.