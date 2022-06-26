سعيد يشيد بـ30 يونيو: لم نرى رئيس يؤكد أهمية العمل مثل السيسي

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن ثورة 30 يونيو، حدث فارق في التاريخ المصري، فهذه الثورة بداية الإصلاح الحقيقي في مصر، إذ أن هذه الثورة تُعد بداية بناء الدولة المصرية من جديد، موضحًا أن مصر بدأت تأسيس الجمهورية الجديدة على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم خلالها اكتشاف القيمة الجيواقتصادية لمصر، ويتم العمل في الوقت الحالي، على خلق بلد متقدم وذو مرجعية متقدمة، وفقًا لتجارب الدول المتقدمة.

تصريحات السيسي المستمرة عن العمل

وأضاف «سعيد»، خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يُقدمه كلًا من الإعلامي نشأت الديهي، والإعلامي عمرو عبد الحميد، ويُعرض على شاشة «TeN»، أن يُثمن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة عن العمل، وأهمية العمل، إذ ذكر أنه لم يرى رئيس جمهورية للدولة المصرية، يتحدث عن العمل بهذا الشكل قبل الرئيس السيسي، فضلًا عن أن هناك أصول جديدة خلقت منذ قيام ثورة 30 يونيو، حتى الآن، ومنها وثيقة سياسة ملكية الدولة.

ثورة 30 يونيو غيرت مجرى أحداث التاريخ المصري الحديث

وأوضح عضو مجلس الشيوخ والكاتب والمفكر السياسي، أن ثورة 30 يونيو غيرت مجرى أحداث التاريخ المصري الحديث والمعاصر، وكتبت بأحرف من نور ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطني المصري الخالص، لتنطلق مسيرة البناء والتنمية الحقيقية والحديثة على كل المستويات، ترتكز على دعائم قوية من التلاحم الشعبي، والاصطفاف الوطني لمجابهة التحديات.