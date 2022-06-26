السجن 3 سنوات لموظف بريد اختلس 88 ألف جنيه من أموال العملاء بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر، موظف بريد بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 81 ألفا و855 جنيها، وإلزامه برد نفس قيمة المبلغ المختلس المقدر بـ88 ألف جنيه، وعزله من الوظيفة لمدة سنة ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة.

تفاصيل قضية الاختلاس

ترجع أحداث القضية رقم 18645 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، لتلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة مكافحة الأموال العامة، يفيد باختلاس المتهم أموال العملاء بمحل عمله.

وتوصلت تحريات ضباط إدارة مكافحة الأموال العامة، لاختلاس المتهم «أ.ش.ع» معاون بريد موظف بخدمة العملاء، مبلغ مالي وقدرة 88,124 ألف جنيه، والمسلمة له على سبيل الأمانة بسبب وظيفته.

وتبين من التحريات، قيام المتهم بتنشيط البطاقة الائتمانية الخاصة بالمجني عليه «أ.ح.م»، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، وسحب المبالغ المذكورة من حسابه عن طريق 101 عملية سحب من ماكينات الصرف الآلي.

جرائم أخرى للمتهم

وكشفت التحقيقات أن المتهم ارتبطت جريمته بجريمة أخرى، وهي التزوير في محررات رسمية، وهي دفاتر التوفير للاستيلاء على المبلغ لنفسه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.