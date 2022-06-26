اقتراح برغبة لضم 3 محطات صرف صحي في بني سويف لوزارة الإسكان

تقدم النائب أحمد محسن مبارك، عضو مجلس الشيوخ عن بني سويف، باقتراح برغبة للمستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس مجلس الشيوخ، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، بشأن ضم محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي بثلاث قرى وهي قرية صفط الغربية بمركز الواسطى، وقرية سيد عبد القادر بمركز ناصر، وقرية البساتين بمركز بني سويف، إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

مبارك: المحطات تم إنشائها بالجهود الذاتية

وأوضح «محسن» في اقتراحه، أن هذه المحطات تم إنشائها بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية للأهالي، وأن مؤسسات المجتمع المدني تتحمل تكاليف تشغيل هذه المحطات حتى تاريخه، وهو ما يتنافى مع الغرض من عمل هذه المؤسسات، خاصة فيما يتعلق بعمليات تشغيل وصيانة محطات الصرف الصحي بالثلاث قرى.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أن إدارة هذه المشروعات الثلاثة من قبل مؤسسات أهلية وخيرية يكبدها الكثير من الأمور المادية والفنية.

وتابع: «استمرار مؤسسات المجتمع المدني في تحمل تكاليف تشغيل وصيانة هذه المحطات يمثل صعوبة كبيرة على عملها»، مؤكدًا على أن ذلك يتنافى والغرض من عمل هذه المؤسسات المدنية التي يتوقف دورها عند المساهمة بالتمويل في إنشاء هذه المحطات، إضافة إلى أنها ليس لديها القدرة الفنية والمالية على تشغيل المحطات.

مبارك: وجب ضم تلك المحطات لـ«مياه بني سويف»

وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة توجيه رئيس الوزراء ووزير الإسكان لضم المحطات الثلاثة إلى شبكة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، نظرًا لأن هذه المحطات تحتاج لمصروفات تشغيل يومية، علاوة على توفير مواد خام وإدارة موارد بشرية وصيانة دورية وإشراف فني وبيئي وصحي من مؤسسات الدولة.