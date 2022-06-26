عضو بالشيوخ: الإخوان لا يهمهم الوطن.. وهدفهم السيطرة على الحكم

قال الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع، عضو مجلس الشيوخ، إن ثورة 25 يناير كانت عبارة عن خروج غير منظم، وما حدث عقب 25 يناير تفكك كبير للمجتمع المصري، وأصبح هناك تفرق للمصريين، وظهر العديد من التحالفات التي أدت لمزيد من التفكك، وجماعة الإخوان عندما حاولت استغلال الحدث والتربع على الحكم ساهمت في تفرق أكبر، وإذا استمر لاتجهت مصر لمكان آخر، وأصبحت هي نفسها الفاعلة في العنف.

جماعة الإخوان هدفها الاستحواذ على الحكم

وأضاف «زايد»، خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يقدمه عمرو عبد الحميد، ونشأت الديهي، على شاشة «TeN»، أن جماعة الإخوان لا يهمها الوطن وهدفها السيطرة والاستحواذ على الحكم لنفسها، موضحًا أن ثورة 30 يونيو بها 3 خصائص أساسية تتمثل في أنه كان خروج له هدف واحد هو التخلص من جماعة الإخوان، وأن الشعب المصري اكتشف أن الجماعة ليست من توبه.

مصر واجهت الإرهاب بشكل لم يسبق له مثيل في العالم

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر واجهت الإرهاب بشكل لم يسبق له مثيل في العالم لكونها قرأت التاريخ جيدًا بشكل صحيح، فمصر الدولة الوحيدة في العالم التي حاربت الإرهاب، كما أنها لملمت المجتمع المصري من جديد ووضعته على طريق الانطلاق، مؤكدا أنه منذ ثورة يونيو وحتى الآن شهدنا ظهور العديد من الأصول، وإدارتها هي المهمة الكبرى خلال المرحلة المقبلة.