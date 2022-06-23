«تحليل الرمز في مسرح صلاح عبد الصبور» أحدث إصدارات هيئة الكتاب

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، كتاب بعنوان «تحليل الرمز في مسرح صلاح عبد الصبور دراسة تحليلية»، من تأليف الدكتور صلاح شفيع.

ظاهرة الرمز في مسرح صلاح عبد الصبور

تدور الدراسة حول ظاهرة الرمز في مسرح صلاح عبد الصبور في محاولة للكشف عن الجوانب التحتية من خلال اكتشاف الانكسار في الشكل الظاهري للوصول إلى المرامي الحقيقية للمؤلف، وإسقاط الرمز من مسرح صلاح عبد الصبور يعني خواء مسرحياته.

وبحسب الدراسة، لم يكتب عبدالصبور خمس مسرحيات كما يبدو للعيان، لكنها شجرة مسرحية تمثل عملا واحدا يتكون من ثلاث حلقات، وتمثل كل حلقة منها مرحلة زمنية في حياة الأبطال، ويمكن للمخرج أن يقدمها جميعا في عمل واحد من عدة فصول.

وقد أدخل المؤلف الجمهور عنصرا مشاركا في العرض المسرحي فما الراكب الخائف إلا مرآة للجمهور المتفرج ليحذره من الخوف والاستسلام، وأشركه أيضاً في اختيار الحلول، ولكل مسرحية مفتاح، كما غلب على كل منها عنصر طبيعي يرمز إلى شيء، والمكان كذلك رمز.وهذا ما توضحه الدراسة بالتفصيل.

الهيئة العامة للكتاب

وأعلنت الهيئة العامة للكتاب، تنظيم سلسلة معارض محلية خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة وزارة الثقافة للتوسع في إقامة معارض الكتاب المحلية، ومن بينها معرض بورسعيد للكتاب في دورته الخامسة، خلال الفترة من 28 يوليو المقبل حتى 6 أغسطس 2022، وكذلك معرض النادي الأهلي الأول للكتاب بالجزيرة خلال الفترة من 21 حتى 28 يوليو 2022، فضلا عن معرض الإسكندرية للكتاب في أكتوبر المقبل.

كما أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب في سلسلة دراسات أدبية كتاب للناقد االدكتور أحمد درويش بعنوان «استقبال الشعر محاورات مع الشعر التراثي والمعاصر» ، والذي فاز بجائزة البابطين في فرع نقد الشعر.

وفي سلسلة تاريخ المصريين، أصدرت الهيئة كتاب «الرقيق والنشاط الاقتصادي في بلاد المغرب خلال العصر الوسيط»، من تأليف الدكتور خالد حسين محمود.