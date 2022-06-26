هشام حنفي: سامي قمصان تولى المهمة في ظروف صعبة.. وموسيماني رحل في وقت سيئ

قال هشام حنفي نجم النادي الأهلي والمنتخب السابق، إن سامي قمصان تولى تدريب الأهلي في ظروف صعبة، وموسيماني رحل في وقت غير مناسب، لافتا إلى أن الأهلي يعاني من ضغط المباريات الكثيرة، ومانويل جوزيه في تواصل مستمر بينه وبين الأهلي، وريكاردو سواريس جاء بترشيح منه، ريكاردو سواريس كل إنجازاته في الدروي الدرجة التانية والتالتة، وهذا سبب غضب الجماهير.

سامي قمصان عليه مسؤولية كبيرة

أوضح «حنفي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: أن سامي قمصان عليه مسؤولية كبيرة على عاتقه، في وقت دقيق وحساس، وأن مباراة الأهلي وبيراميدز تشهد سجالا بين الفريقين، لكن أداء الأهلي في الشوط التاني أفضل، مشددا على أن موسمياني رحل في وقت سيئ قائلاً: «موسيماني مشي في وقت وحش جدا، وكان ممكن يكمل لمدة محددة فقط».

وتابع: «الأهلي يعاني من ضغط المباريات الكثيرة»، وحول اختيار المدير الفني الجديد قال: «الأهلي كان يبحث في المدارس الألمانية والبرتغالية والفرنسية بعض الشيء، لكن الأقرب كان المدرسة البرتغالية، نظرا لعلاقات النادي الأهلي مع مانويل جوزيه، والترابط بين الأخير والنادي الأهلي».

وأشار «حنفي»، إلى أن مانويل جوزيه على تواصل مستمر مع الأهلي بما يعزز البحث عن المدرسة البرتغالية في التدريب لأنها قوية، مؤكدا أن شخصية المدربين تكون قوية جدا في المدرسة البرتغالية «الأهلي يحب هذه المدرسة لأن اللاعب المصري بطبيعته، عندما يجد المدرب بياكل عيش فقط، بيعرف يتعامل معاه، بالإضافة لعنصر المرتب مش كبير أوي».

ريكاردو سواريس جاء بترشيح من مانويل جوزيه

كشف «حنفي»، أن ريكاردو سواريس جاء بترشيح من مانويل جوزيه، قائلاً: «ريكاردو سواريس كل إنجازاته في الدروي الدرجة التانية والتالتة، وهذا سبب غضب الجماهير، ويصل ريكاردو سواريز، مدرب النادى الأهلي الجديد، القاهرة الأربعاء المقبل، تمهيدا لتولي تدريب الفريق خلفا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني».

ورغم أن الأهلي رفض الكشف عن هوية مدربه الجديد، إلا أن صحيفة «abola» البرتغالية، أكدت أن مواطنها ريكاردو سواريز، سيكون هو المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء.