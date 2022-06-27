القبض على مستريح جديد بسوهاج.. استولى مليون و200 ألف جنيه من المواطنين

مستريح جديد ضبطته الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمحافظة سوهاج، استطاع الحصول على مبلغ مليون ومائتي ألف جنيه من خمسة أشخاص لتوظيفها بتجارة فلاتر المياه، لعمله بها مقابل أرباح شهرية ولكنه لم يف بوعده.

النصب باسم فلاتر المياه

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية يفيد بتلقي إخطارا من مركز شرطة سوهاج يفيد ورود إخطارا لمركز سوهاج بتحرير محضراً من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة «منطقة جنوب الصعيد» يتضمن بلاغ المدعو «محمود م م 29 عاما» عامل ويقيم بدائرة مركز ومدينة سوهاج وعدد 4 أشخاص آخرين محددين الإسناد والهوية بالمحضر الرسمي، بتضررهم من المدعو «سامي ا خ ا 36 عاما» فني صيانة فلاتر مياه، ويقيم بذات الناحية بمركز ومدينة سوهاج لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها 1.200.000 مليون ومائتي ألف جنيهاً وذلك لتوظيفها في مجال تجارة فلاتر المياه من خلال المخزن الخاص به مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

القبض على مستريح في سوهاج

عقب استصدار إذن النيابة العامة بمحافظة سوهاج تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.