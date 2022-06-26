محافظ قنا يأمر بتوفير وحدة سكنية لأسرة بعد إزالة منزلهم الآيل للسقوط

في استجابة سريعة لشكوى أحد المواطنين، انتقل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا من مكتبه إلى موقع منزل المواطن الكائن بمنطقة نجع نصر الله بمدينة قنا، والذى تم إزالته سابقا، وذلك لمعاينة المنزل على أرض الواقع، رافقه طارق لطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

توفير وحدة سكنية مناسبة

وعلى الفور كلف محافظ قنا، رئيس الوحدة المحلية للمدينة بتوفير وحدة سكنية مناسبة ونقل الأسرة للإقامة بها مؤقتا، كما كلف مسؤولي التضامن الاجتماعي بعمل بحث اجتماعي للأسرة لبيان مدى أحقيتها في تقديم الدعم والمساعدة، تمهيدا لإعادة بناء المنزل من خلال إحدى مؤسسات المجتمع المدني وعودة الأسرة للإقامة به مرة أخرى، مؤكدا أن المحافظة حريصة على حل مشاكل أبناءها المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

أفرد الأسرة يعبرون عن فرحتهم

من جانبهم عبر أفراد الأسرة عن فرحتهم الغامرة بزيارة محافظ قنا لهم، واهتمامه بشكوتهم، وحرصه على إيجاد حل فوري لها، وقدموا له جزيل الشكر والتقدير على تلبية احتياجات المواطنين البسطاء.

جدير بالذكر أن المنزل كان مبني بالطوب اللبن، وتم إزالته حفاظا على حياة المواطنين، وذلك بناء على تقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، والتي أقرت عدم صلاحية المبنى وخطورته على المقيمين به والمارة، وتم اصدار قرار إزالة للمنزل وتم إزالته منذ أسابيع.