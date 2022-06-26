محافظ قنا يطمئن على انتظام سير امتحانات الثانوية العامة

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية على لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة قنا، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والتأكد من توفير مناخ ملائم للطلاب يساعدهم على أداء الامتحانات في سهولة ويسر، والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين محيط اللجان، رافقه الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم وطارق لطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعبدالله القباني مدير إدارة قنا التعليمية.

المحافظ يطمئن من الطلاب على مستوى الامتحانات

استهل محافظ قنا جولته بتفقد لجان مدرسة قنا الثانوية للبنات والتي تضم 22 لجنة فرعية بإجمالى 2382 طالبة، ثم تفقد لجان مدرسة أبوبكر الصديق الثانوية والتي تضم 11 لجنة فرعية بإجمالى 2379 طالبا، واختتم المحافظ جولته بتفقد لجان مدرسة السلام الثانوية النموذجية بنين، التي تضم 11 لجنة فرعية، بإجمالي 2380 طالبا، واطمئن المحافظ من الطلاب على مستوى الامتحانات، مؤكدا لهم المحافظة حريصة على توفير كافة سبل الراحة لهم، بما يضمن أداءهم للامتحانات دون أي عوائق.

وأشاد محافظ قنا بعدم تجمع أولياء الأمور بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة، وهو ما يعكس تغير الثقافة العامة للمواطنين نحو معاونة الأجهزة التنفيذية والأمنية في توفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب، مؤكدا على التواجد المكثف لقوات الشرطة للحفاظ على حرم آمن حول اللجان بما يضمن توفير المناخ الملائم للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

رصد المعوقات والتدخل الفوري لحلها

من جانبه أوضح الدكتور صبري خالد، أن الطلاب يؤدون اليوم الامتحان في مادة اللغة العربية، وهي أولى امتحانات المواد الأساسية لطلاب الثانوية العامة، مؤكدا أن الأيام الأولى التي أدى فيها الطلاب امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء لم تشهد أي تجاوزات، حيث لم تتلق غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوى، مؤكدا أننا مستمرون في متابعة سير الامتحانات عن كثب لرصد أي معوقات، والتدخل الفوري لحلها إن وجدت.

جدير بالذكر أن مارثون امتحانات الثانوية العامة بدأ أمس الاثنين الموافق 20 يونيو الجاري ويستمر حتى الخميس الموافق 21 يوليو المقبل، ويبلغ عدد الطلاب الذين يحق لهم دخول امتحانات الثانوية العامة هذا العام 16 ألف و504 طالب وطالبة، موزعين على 48 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية التسعة.