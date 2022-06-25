محافظ قنا يفتتح مصنعين لإنتاج الجبس والملابس.. بتكلفة 66 مليون جنيه

شهد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، افتتاح مصنعين جديدين بمنطقة هوّ الصناعية بمدينة نجع حمادى، هما مصنع جبس قنا، ومصنع الراوى للملابس الجاهزة، ليصل إجمالى المصانع المُنتجة بمنطقة هو الصناعية إلى 50.

جاء ذلك بحضور المهندس أشرف عبدالسلام وكيل وزارة الكهرباء، والمهندس صالح محمد مدير عام مديرية الطرق والنقل، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بقنا، و محمد عزت مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا، و عبدالرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، و عبداللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، والمهندس احمد شاهين مدير فرع شركة المصرية للإتصالات، وأصحاب المصانع، وعدد من القيادات التنفيذية.

مصنع جبس قنا مقام على مساحة 7500 متر

أوضح «الداودي» أن مصنع جبس قنا مقام على مساحة 7500 متر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 180 ألف طن سنويا، ويوفر حاليا 40 فرصة عمل للشباب تصل إلى 75 فرصة عمل مع بدء زيادة ورديات العمل خلال شهرين، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية للمصنع بلغت 60 مليون جنيه.

وأضاف «الداودي» أن مصنع الراوى للملابس مقام على مساحة 1224 متر، ويوفر 38 فرصة عمل للشباب والفتيات، بتكلفة مالية بلغت 6 ملايين جنيه.

تنويع الصناعات القائمة في المنطقة الصناعية

وأكد محافظ قنا، على أهمية تنويع الصناعات القائمة في المنطقة الصناعية لتلبية احتياجات أبناء المحافظة من المنتجات وتوفير فرص عمل لهم مؤكدا علي ضرورة تكثيف المشروعات الاستثمارية لإحداث تنمية مستدامة بالمحافظة.

جدير بالذكر أن منطقة هوّ الصناعية تضم 172 مصنع بتكلفة استثمارية 887 مليون جنيه وتساهم فى توفير حوالى 6274 فرصة عمل للشباب حيث تشمل هذه المصانع 50 مصنع مُنتج، و 105 مصنع جارى تنفيذه و 12 مصنع فى مرحلة استخراج الموافقات اللازمة لبدء الإنشاء.