إصابة 5 أشخاص في حريق «شقة» غرب الإسكندرية

أصيب 5 أشخاص في حريق اندلع، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، بشقة بالطابق الأرضي بعقار في منطقة بحري بحي الجمرك في الإسكندرية، من بينهم 4 حالات اختناق وحالة حريق.

تفاصيل حريق بحري

تلقت غرفة عمليات حي الجمرك غرب الإسكندرية بلاغا من الأهالي يفيد نشوب حريق في شقة بالعقار رقم 5 شارع أبو وردة بمنطقة بحري.

انتقل مسؤولو الحي وضباط قسم شرطة الجمرك وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق بشقة بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه.

إصابة 5 أشخاص

أسفر الحريق عن تفحم بعض محتويات الشقة وإصابة 5 أشخاص من قاطنيها، وجرى نقلهم إلى المستشفى الرئيسي الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

حوادث حي الجمرك

وشهد حي الجمرك بالإسكندرية خلال الأيام القليلة الماضية عدد من الحوادث المتعلقة بالعقارات لعل أبرزها انهيار 3 عقارات أحدثها انهيار أجزاء من العقار رقم 24 مسجد حارة الحلوجي بمنطقة الجمرك، دون وقوع إصابات أو حالات وفاة.

كما سبق ذلك سقوط أجزاء من عقارين بحي الجمرك بالإسكندرية ودون إصابات، وهم عقاران غير مأهولين بالسكان ولا يوجد بهما سكان رقم 16 و18 شارع العوامري السيالة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك العقارات وعرضها على اللجان المختصة وإزالة الأجزاء العالقة والتي تسبب خطورة داهمة على المواطنين أثناء مرورهم.