أكثر من 150 قذيفة روسية على «سومي» الأوكرانية تسفر عن مقتل شخص واحد

أطلقت القوات الروسية أكثر من 150 قذيفة على 4 مناطق في مدينة «سومي» شمال شرقي أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وأشار رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في سومي دميترو زيفيتسكي، على «تليجرام»، إلى أضرار في «كراسنوبيليا»، التر تعرضت، إلى نحو 100 قذيفة روسية.

كما قتل شخص وأصيب 8 آخرون جراء قصف روسي لـ«دونيتسك»، فيما هاجمت القوات الروسية وقوات جمهورية «لوجانسك» الشعبية، القوات الأوكرانية، في «ليسيتشانسك» من 5 اتجاهات في وقت واحد وضيقوا الخناق عليهم، وأوضح مصدر مقرب من الجمهورية الشعبية، أن هناك معارك ضارية داخل المدينة.

وأشار المصدر، إلى أنه في هذا الوقت تقوم قوات كييف بالقضاء على مدربين أجانب، خوفا من أن يكشفوا عن بيانات سرية بعد أسرهم.

بدورها، أجلت قوات جمهورية «لوجانسك» الشعبية، المئات من المدنيين الذين كانت تستخدمهم تشكيلات مسلحة أوكرانية في مصنع «آزوت» بمدينة «سيفيرودونيتسك» دروعا بشرية لها.

4 كتائب عسكرية شيشانية جديدة تابعة لوزارة الدفاع الروسية

من جانبه، قال الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، إن موعد تشكيل 4 كتائب عسكرية شيشانية جديدة تابعة لوزارة الدفاع الروسية، اقترب، مضيفا على «تليجرام»، إن قريبا جدا سيتم تشكيل 4 كتائب عسكرية: «أحمد شمال-أحمد جنوب-أحمد غرب-أحمد شرق» بأعداد هائلة من المقاتلين من الشيشان حصرا.

«زيلينسكي»: أوكرانيا بحاجة إلى دفاع جوي قوي لحماية البلاد من الصواريخ الروسية

بدوره، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في فيديو، إن بلاده بحاجة إلى دفاع جوي قوي، حديث وفعال تمامًا، يمكنه ضمان الحماية ضد الصواريخ الروسية.

اقتصاديا، قال الخبير الاقتصادي الأمريكي بيتر شيف، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قدم لـ«موسكو»خدمة كبيرة في قرار فرض الحظر على استيراد الذهب من روسيا

ووصف شيف في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن قرار بايدن، كمن يطلق النار على نفسه، وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن القرار الأمريكي إلى سيضر بـ«واشنطن» لا «موسكو».