«القوى العاملة»: تعيين 3809 شباب بينهم 105 «قادرون باختلاف» في الجيزة

عينت مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة 3809 شباب بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 105 «قادرون باختلاف»، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل» لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تمّ تسجيل 14 ألفًا و889 راغب عمل منهم 241 «قادرون باختلاف» وتوفير 470 فرصة عمل.

استخراج 1339 شهادة قياس مستوى مهارة و1342 رخصة مزاولة مهنة

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة إنَّ المديرية استخرجت 1339 شهادة قياس مستوى مهارة و1342 رخصة مزاولة مهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

تلقى وزير القوى العاملة، تقريراً بذلك من محمد طه وكيل المديرية بإنجازاتها عن شهر مايو الماضي، أشار فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 64 منشأة، وعمل 12 حملة عادية ونوعية، وإعادة التفتيش 169 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 59 محضراً، ومنح 14 تراخيص لمنشآت، وبحث 3 شكاوى.

التفتيش على 210 منشآت

أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد تمّ التفتيش على 210 منشآت لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بنظام الدوري والحملات التفتيشية النهارية والليلية، وأسفر التفتيش عن تحرير 132 محضراً عمالياً وبحث 16 شكوى.

وأوضح وكيل المديرية أنَّه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين، صرفت المديرية 73 منحة مولود جديد بإجمالي 146 ألف جنيه، و15 منحة زواج بمبلغ 45 ألف جنيه، و17 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالي 34 ألف جنيه، وعمل عمليات جراحية صغري وكبري ومصاريف علاج وأدوية لـ15 عامل من المسجلين بالمديرية.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، استخرجت المديرية 23 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة، وتجديد 10 طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى، فقد تلقت المديرية 1210 شكوى عمالية (فصل - مطالب)، وتمّ تسوية 106 شكاوى منها ودياً، وإحالة 112 شكوى للمحكمة العمالية، و15 شكوى أحيلت لمكتب التفتيش، و110 أحيلت لجهات أخرى، وحفظ 122 شكوى، و745 ما زالت تحت البحث والدراسة.