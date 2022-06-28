«التقشف» يهدد أرباح الشركات الأمريكية في 2022

في الوقت الذي تسعى البنوك المركزية لتحجيم غول التضخ الآخذ في الارتفاع، عبر تطبيق سياسات نقدية متشددة، وفي الوقت الذي يسعى المستهلكون من جانبهم لخفض نفقاتهم وإعادة هيكلة المصروفات الأسرية، يتوقع خبراء اقتصاديون أن تسهم الأزمة الحالية في تداعيات سلبية على أرباح الشركات الأمريكية خلال النصف الثاني من العام الجاري.

تقارير بنوك استثمار عالمية

وبحسب تقارير بنوك استثمار عالمية منها جولدمانبنك جولدمان ساكس فى تقريره انخفاض أرباح الشركات في أمريكا بسبب عمليات «التقشف» التي لجأ إليها المستهلكون في جميع دول العالم حيث أشارت التقارير الأولية إلى أن إجراءات «شد حزام» من جانب المستهلكين ستؤثر على أرباح الشركات، ما يشكّل خطراً أكبر على الأسهم الأمريكية من عمليات البيع من قبل الأسر الأمريكية.

خسائر شركات التجزئة في أمريكا

قال خبراء اقتصاديون إن شركات التجزئة مثل «تارغت» (Target) و«ولمارت» (Walmart) بالغوا في تقدير طلب المستهلكين في بعض فئات البضائع العامة، ويقومون الآن بتقديم خصومات للتخلص من المخزون الفائض.

وأضاف تقرير بنك جولدمان ساكس أن «إنفاق المستهلك المتراجع يمثل تهديداً لأرباح الأسهم التقديرية للمستهلكين ومجموعة صناعة السيارات على وجه الخصوص، حيث انخفضت أسعار السيارات المستعملة بنسبة 6% منذ يناير، في إشارة إلى أن الطلب على السيارات بشكل عام قد يتعثر، كما يبدو أن التوقعات التي تجمع على نمو مبيعات الصناعة بنسبة 13% في عام 2023 متفائلة بشكل غير واقعي».

أزمة التضخم فى العالم

أزمة التضخم فى العالم لا يزال بنك «غولدمان» يتوقع أن يُنهي مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» العام الجاري عند 4,300 نقطة، مقارنة بمتوسط 4,650 نقطة ضمن الأهداف الإستراتيجية التي جمعتها «بلومبرغ» اعتباراً من منتصف يونيو.