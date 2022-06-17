جي بي مورجان: أسعار السلع مرشحة للارتفاع عالميا.. والنفط سيصل 150 دولارا

توقع بنك الاستثمار العالمي، «جي بي مورجان» أن تحقق السلع عوائد مذهلة وسط شح الإمدادات وانخفاض المخزونات في منتصف العام.

إجمالي العائدات 10%

بحسب مذكرة بحثية، يمكن أن يبلغ إجمالي العائدات 10% بنهاية صيف نصف الكرة الشمالي و 5% بنهاية العام، وقال جي بي مورجان، إن التقلبات ستظل مرتفعة أيضا، وقد يلامس النفط 150 دولارًا للبرميل على المدى القصير، في حين يمكن أن تصل الذرة إلى 13 دولارًا للبوشل - وهو سعر قياسي.

مذكرة جي بي مورجان

قال محللون من بينهم ناتاشا كانيفا، في مذكرة جي بي مورجان: «الافتقار إلى مخزون احتياطي يجعل السوق العالمي عرضة لانقطاع الإمدادات غير المخطط له، مثل الاحتجاجات الليبية المتصاعدة، وتدهور أوضاع المحاصيل في الولايات المتحدة، وموسم الأعاصير النشط في المحيط الأطلسي الذي قد يؤدي إلى إغلاق مصافي التكرير في خليج المكسيك».

انخفاض طاقة التكرير في روسيا والصين

وقال جي بي مورجان، إن تقلب مؤشر بلومبرج للسلع زاد بأكثر من الضعف منذ ما قبل جائحة كورونا، وفي مجال النفط، شددت الأسواق العالمية مع انخفاض طاقة التكرير في روسيا والصين، وازداد النقص في الغاز والديزل سوءًا مع ارتفاع الطلب على وقود النقل في مجال الزراعة.

موعد استئناف شحنات الحبوب من أوكرانيا

وأضاف أن الرؤية محدودة حول موعد استئناف شحنات الحبوب من أوكرانيا، خامس أكبر مصدر في العالم، وبالتالي، فإن التعرض لسلع المحاصيل يمكن أن يحقق عائدًا بنسبة 30% في ظل سيناريو صعودي متوقع في الأسعار، مطلع العام المقبل، وفقًا للبنك.