«عصَّارة برتقال» على شواطئ الإسكندرية.. مشروع 3 أشقاء برأس مال 5 آلاف جنيه

على ناصية بشارع خالد بن الوليد الشهير في الإسكندرية المواجه للكورنيش، يقف 3 أشقاء، هم محمد وأحمد وفؤاد رمضان، على طاولة تحوي مئات من ثمار البرتقال بجانب عصّارتين يدويتين، يقومون بعصرها وبيعها للمارة للترطيب على أنفسهم خلال موجة الحر الحالية، متخذين من ذلك وسيلة لكسب الرزق الذي يعينهم خلال فصل الشتاء في أثناء دراستهم في التعليم الفني، حيث إن اثنين منهم في الثانوي الصناعي، بينما كبيرهم «فؤاد» في الثانوية الفندقية.

مشروع صغير انطلق من فكرة الشقيق الأصغر

الفكرة أطلقها صغيرهم «محمد» الذي طالبهم بترك العمل لدى الغير وافتتاح مشروع خاص بهم، ما تبعه تجميع مبلغ 5 آلاف جنيه، كانوا ادخروها من عملهم السابق، فاشتروا عصّارتين بقيمة 3 آلاف جنيه، والطاولة والجردل لغسيل البرتقال والزجاجات والأكواب وكميات من البرتقال.

يضيف «محمد» لـ«الوطن» أنهم بدأوا منذ عدة أشهر استعدادًا لفصل الصيف الذي يكثر به بيع العصائر عن الشتاء: «الناس بتبقى طالعة من البحر عطشانة وحرانة بياخدوا مننا العصير يرطبوا على قلبهم»، وتبلغ قيمة الكوب الصغير لديهم 5 جنيهات والأكبر بـ10 جنيهات، فيما تبدأ الزجاجات المغلقة من 10 جنيهات تكفي فردًا واحدًا، بينما تبلغ قيمة الزجاجة العائلية 20 جنيهًا.

عصير برتقال فريش

ويؤكد «أحمد» أنهم يقدمون عصير البرتقال دون أي إضافات من مياه أو سكر، فقط بعض الثلج على حسب رغبة الزبون: «هدفنا نقدم برتقال فريش ونظيف للناس وبأقل من أسعار المحلات المجاورة عشان الناس تشرب وتنبسط».

فيما يحرص كبيرهم في السن «فؤاد» على تزيين «فرش البرتقال» نظرًا لدراسته في السياحة والفنادق، وإدراكه أن الزبائن يشترون من الأماكن النظيفة، كما أن ترتيب الفرش يجذب العين أولًا، ثم منظر الثلج الذي يحتضن زجاجات العصير.