ما هي بطاطا جنداوي التي يعمل منها العيش؟ صاحب التجربة يوضح

تدرس الحكومة المصرية إنتاج خبز مخلوط بالبطاطا، بعد نجاح التجربة الفريدة لإنتاجه منها مخلوطا بالقمح، والتي نفذها الدكتور عبد المنعم الجندي، الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، ووكيل محطة بحوث سخا بكفر الشيخ، وثبت نجاحها على مدار أعوام عديدة.

واستخدم «الجندي» صنفاً من البطاطا دون غيره من الأصناف الأخرى المنتشرة في السوق والتي تتسم بارتفاع نسبة السكريات بها، فما هي تلك الأصناف التي تصلح في السوق لإنتاج الخبز بالبطاطا.

الجندي يوضح أصناف البطاطا الصالحة لإنتاج الخبز منها

يقول الدكتور عبد المنعم الجندي، أستاذ تربية الخضر بمحطة بحوث سخا بكفر الشيخ والتابعة لمركز البحوث الزراعية، لـ«الوطن»، إنه لا تصلح كل أصناف البطاطا لإنتاج الخبز، مؤكداً أن مصر تنتج ثلاثة أصناف فقط تصلح لهذا الغرض لانخفاض نسبة السكريات بها وأشهرها في مصر صنف «الجنداوي»، بعد نزع المادة السكرية منه وزيادة البروتينات والفيتامينات لتكون أفضل من القمح، وذلك في أبحاث استمرت 22 عاماً نفذها في محافظة كفر الشيخ بمحطة بحوث سخا وتم تسجيلها علميا.

وأضاف أن الابحاث حول محصول البطاطا لإنتاج الخبز بدأت عام 1993 بإنتاج هجن من البطاطا تصلح لإنتاج خبز متميز وعالي الجودة يمكنه أن يسد الفجوة المتزايدة في القمح والتخلي عن فكرة استيراده تماماً، لذلك فعلى مدار تلك الأعوام تم العمل على إنتاج هجن تصلح لأغراض أخرى غير المتعارف عليها وأهمها إنتاج رغيف الخبز.

وتابع أن الأبحاث تمت باستخدام 52 هجين بطاطا ومن خلال البذور الحقيقية والتحول من التكاثر الخضري، إلى التكاثر البذري لإنتاج هجن متميزة بصفات عالية النسب في البروتين ومضادات الأكسدة والفيتامينات والعناصر الأخرى وكان الهدف الرئيسي أن يتم خفض السكر، لذا تم تهجين البطاطا العالية بأخرى خالية تماماً من السكر حتى لا يحدث احتراق وكربنة أثناء عملية الخبز في الأفران، وفي النهاية تم إنتاج 5 هجن بطاطا أهمها «الهجين الجنداوي».

وأكد «الجندي»، أن كل الأنواع لا تصلح بالطبع لإنتاج الخبز من البطاطا ولا يصلح في مصر إلا ثلاثة اصناف تجارية أهمها البطاطا الجنداوي حيث تتميز بخلوها من السكر وارتفاع نسب البروتينات بها وفيتامين سي ويمكن استخجامها في إنتاج لبن الأطفال والمكملات الغذائية للكبار والغار وإنتاج الشيبسي والبسكوت الخالي من الجلوتين والدقيق العالي البروتين الخالي من الجلوتين لمرضى الحساسية المتوفرة في القمح والشعير والشوفان، كما يمكن إنتاج البسكويت والمكرونة والحلويات والمخبوزات والشيكولاتا والكيك.

مميزات البطاطا الجنداوي

أما عن مميزات البطاطا الجنداوي قال إنه محصول صيفي لا يؤثر على القمح وإنتاجه ولا يتنافس معه في المساحات لأنه أقل استهلاكا منه وتنتشر البطاطا في مدى واسع من الأراضي وفي الأراضي الصحراوية الجديدة بشرط أن تكون جيدة الصرف والتهوية، مشيرا إلى أن متوسط إنتاج الفدان يصل إلى 20 طنا من البطاطا في حين أن إنتاج فدان القمح يصل إلى 2 طن دقيق فقط وبالتالي فإن خلط دقيق القمح مع البطاطا يوازي 10 افدنة قمحاً، مشيرا إلى أن الاستهلاك المائي للبطاطا لا يزيد عن الاستهلاك المائي للقمح كونها محصولا صيفيا لا تتعارض مع زراعة القمح الذي يزرع في الشتاء.