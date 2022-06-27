لو نزلت سوق بنها.. اشرب عصير «قصب بالليمون» من إيد الأقرع

«عصير قصب المنيا لا يُعلى عليه» هذا ما يروج به أحمد الأقرع أشهر بائع عصير قصب في سوق المواشي ببنها الأسبوعي لمشروبه الذي يشتهر به بين رواد السوق.

ابن مركز الباجور في محافظة المنوفية يتخذ من سوق بنها مركزا له لبيع عصير القصب لتجار وزبائن السوق أسبوعيا من خلال ماكينة ري تم تعديلها لعصر القصب، بعد أن كانت يدوية عندما ورثها من أسرته وأجداده، مؤكدا أنه ورث المهنة عن أجداده ووالده الذي يعمل في السوق منذ 50 عاما.

«الوطن» أجرت بثا مباشرا مع احمد الأقرع صاحب أشهر عصارة قصب في سوق بنها الأسبوعي للمواشي، الذي يعمل في المهنه أبا عن جد، مشيرا إلى أن عائلته تبيع عصير القصب في سوق بنها منذ 50 عاما، منذ أن كانت العصارة يدوية وطورها وحولها للعمل بالموتور.

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الأقرع: أبحث عن الرزق الحلال

وقال «أحمد» لـ«الوطن» إنه يجوب سوق المواشي في بنها أسبوعيا لطلب الرزق الحلال، مشيرا إلى أنه ووالده يبيعان عصير القصب الذي يتم جلبه من المنيا عن طريق تجار الجملة لحلاوته التي تجعل رواد السوق يتهافتون عليهم فالزبون يحب العصير المنياوي ويتم إضافة الليمون له لإعطائه نكهة مميزة.

تعديل ماتور ماكينة الري لتشغيل العصارة

وقال أحمد الأقرع إنه عدّل ماكينة العصير اليدوية وحويلها للعمل بالكهرباء، بعد تعديل ماكينة ري وتركيب ماكينة عصر عليها لتساعده في عصير القصب، حيث تدار الماكينة بالسولار بدلا من الكهرباء ويسهل التنقل بها، مشيرا إلى أن أهم ما يميزه هو النظافة وجودة العصير ومذاقه المميز.