رابط التقديم لوظائف شركة مصر للتأمين

ينتهى يوم السبت القادم، الموعد الذى أعلنت عنه شركة مصر للتأمين، لأغلاق الرابط الخاص، بالتقديم على الوظائف التى أعلنتها الشركة منذ نحو 10 ايام، وذلك على موقعها الرسمي.

وهي تشمل عدد كبير ومتنوع من الوظائف المطلوبة بشركة مصر للتأمين، و بموجب عقد عمل محدد المدة، وقابل للتجديد، والفرصة متاحة لعدد كبير من خريجي الجامعات المصرية.

رابط التقديم لوظائف شركة مصر للتامين2022

هذا وقد أعلنت شركة مصر للتأمين من خلال موقعها الرسمي، عن الرابط الخاص بالتقديم على الوظائف المعلن عنها، وهى من خلال الرابط الالكتروني.

وظائف مصر للتأمين 2022

- أولا وظيفة أخصائي:

يكون حاصلا على البكالوريوس في أي من التخصصات«معلومات ، علوم حاسب، تسويق رقمي، تمويل، حاسبات، تسويق، إعلام، إحصاء، موارد بشرية، محاسبة، اقتصاد، تأمين، علاقات عامة».

- ثانياً وظيفة مهندس:

حاصلا على بكالوريوس الهندسة في أي من «كهرباء- نظم حاسبات - اتصالات».

شروط وظائف مصر للتامين 2022

حددت مصر للتأمين، شروط الوظائف بالنسبة لحديثي التخرج:

- صاحب التقدير العالي.

- الحاصلين على المؤهل باللغة الإنجليزية.

- التعامل مع برامج ميكروسوفت أوفيس ومتطلبات الحاسب الآلي.

شروط التقديم فى وظائف مصر للتأمين

بالنسبة لذوي الخبرة، على أن يكون لدية خبرة سابقة في:

- التسويق الأليكتروني ونظم المعلومات.

- التحول الرقمي وإدارة المشروعات .

- إدارة التغييروالتطوير.

- دراسات السوق وأمن المعلومات.

- برمجة الحاسب الآلي.

- تطبيقات الموبايل.

شروط التقديم فى وظائف مصر للتأمين

- السن لا يزيد عن 35 عاما.

- أن يكون من المقيمين بالمحافظات المقرر العمل بها.

- أن يتمتع بمهارات «السرعة - العمل تحت ضغط - الاتقان في العمل».

- أداء الخدمة العسكرية «للشباب».

- اداء الخدمة العامة «للبنات» .

- اجتياز المقابلات المقررة.

الأوراق المطلوبة

- بطاقة الرقم القومي .

- المؤهل الدراسي.

- شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- شهادة الخبرات السابقة.

- السيرة الذاتية.