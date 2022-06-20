لحديثي التخرج.. اعرف الوظائف الشاغرة من شركة مصر للتأمين

أعلنت شركة مصر للتأمين عن عدد من الوظائف الشاغرة لحديث التخرج في عدد من المؤهلات منها علوم الحاسب، والهندسة، بنظام عقد عمل محدد المدة قابل للتمديد.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» فيما يلي الوظائف الشاغرة في شركة مصر القابضة للتأمين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بموجب عقد عمل محدد المدة قابل للتجديد لحديثي التخرج من الجامعات المصرية، وفي السطور نعرض التفاصيل وفق الموقع الرسمي للشركة:

الوظائف الشاغرة في شركة مصر للتأمين

وجاءت الوظائف الخالية في الشركة القابضة مصر للتأمين، كالآتي:

أولًا: أخصائي من الحاصلين على درجة البكالوريوس في التخصصات التالية: «علوم حاسب، حاسبات ومعلومات، تسويق رقمي، تسويق، إعلام، إحصاء، تمويل واستثمار، اقتصاد، موارد بشرية، تأمين، محاسبة، علاقات عامة».

ثانياً: مهندس من الحاصلين على بكالوريوس هندسه تخصص «كهرباء، اتصالات، نظم حاسبات».

مميزات الوظائف في مصر للتأمين

وتقدم شركة التأمين عددًا من المميزات للوظائف وهى كالتالي:

عقد قابل للتجديد.

تأمينات اجتماعية.

وسيلة انتقال.

فرص للترقي والتقدم وخلق صف ثاني.

وثيقة تأمين على الحياة والعجز.

تأمين طبي للموظف والأسرة.

مكافأة سنوية.

بيئة عمل ممتازة .

كما أنه وفق المعلن فإن الأولوية للتعاقد للحاصلين على المؤهل من الدارسين باللغة الإنجليزية والتعامل مع الحاسب الآلي وبرامج ميكروسوفت أوفيس والأعلى تقدير بالتخرج، وأن يمتلك المتقدم خبرات في المجالات الآتية، «نظم المعلومات، التسويق الإلكتروني، إدارة المشروعات، التحول الرقمي، إدارة التغيير، تطوير المنتجات، دراسة السوق، أمن المعلومات، التطوير التنظيمي، برمجة الحاسب الآلي، تطبيقات الموبايل».

شروط التقديم لوظائف شركة مصر للتأمين

المتقدم حديثي التخرج أو الخبرة في مجال الوظيفة.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا.

المتقدم من المقيمين بالمحافظات التي سيتم التعاقد بها طبقاً للعنوان ببطاقة الرقم القومي.

يجب أن يمتلك المتقدم بعض المهارات الأساسية، وهي العمل تحت ضغط، الدقة والسرعة في الأداء والاتقان في العمل.

بالنسبة للذكور أداء الخدمة العسكرية.

أداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها.

اجتياز الاختبارات والمقابلات المقررة.

المستندات المطلوبة للوظائف

وللراغبين في التقدم للوظائف الشاغرة، يجب استيفاء البيانات، خلال فترة غايته من تاريخ الإعلان وهي الفترة ما بين 16 يونيو وحتى 30 من نفس الشهر ـ مع تقديم المستندات الآتية:«بطاقة الرقم القومي سارية، شهادة المؤهل الدراسي، شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو شهادة الخدمة العامة أو الإعفاء منها، شهادة خبرات سابقة أو دورات تدريبية متخصصة حصل المتقدم عليها، صورة حديثة للمتقدم، السيرة الذاتية.