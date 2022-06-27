«الري»: مواردنا 60 مليار متر مكعب مياه واحتياجاتنا تصل لـ114 مليارا

أكد المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، ضرورة إدارة الموارد المائية واستهلاكها بترشيد، لأن الموارد المائية في مصر محدودة، واحتياجاتنا تقدر بضعف مواردنا تقريبا.

مواردنا 60 مليار متر مكعب فقط والاحتياجات تصل لـ114 مليار مكعب

وقال «غانم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «مواردنا 60 مليار متر مكعب فقط، تقابلها احتياجات تصل لـ114 مليار مكعب وهو ما يمثل تحديا كبيرا، ويستلزم إدارة الموارد المائية بشكل دقيق ورشيد».

العديد من المشروعات القومية الكبرى تكلفت مليارات الجنيهات

وأضاف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري: «لكي نستوفي احتياجاتنا المائية، اتخذت وزارة الري العديد من الإجراءات ونفذت العديد من المشروعات القومية الكبرى التي تكلفت مليارات الجنيهات، من أبرزها المشروع القومي لتبطين الترع والتحول لمشروعات الري الحديث، ومشروعات معالجة المياه».

وأشار إلى أن الرئيس السيسي افتتح محطة معالجة بحر البقر أكبر محطة لمعالجة المياه على مستوى العالم بطاقة 5.6 مليون متر مكعب في اليوم، مشيرًا إلى أن مياه الصرف الزراعي يتم التخلص منها في الصحراء بمعظم الدول، ولكن بسبب محدودية مواردنا المائية واحتياجاتنا الكبيرة فإننا نستغل كل نقطة مياه.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن محطة معالجة الحمام يتم العمل على إنشائها في هذه الآونة بغرب الدلتا، بطاقة قدرها 7.5 مليون متر مكعب في اليوم، وهي أكبر من محطة معالجة بحر البقر، ويتم اعتبارها موردا جديدا، ويتم تجميعها ومعالجتها وإعادة استخدامها، وعند انتهاء العمل على إنشاء المحطة ستصبح مصر أكبر دولة في العالم في إعادة الاستخدام.