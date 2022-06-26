دراسة تكشف استخدام التكنولوجيا النووية بعمل خريطة لأماكن تجمع المياه

قال الدكتور أيمن حجازي، أستاذ مساعد تكنولوجيا الزراعة والطاقة بمركز البحوث النووية، إن التقنيات النووية أصبحت جزءا مهما من أبحاث مواجهة التغيرات المناخية، حيث تم استغلالها في مجال زيادة الاستفادة من وحدة مساحة التربة وإدارتها وزيادة الاستفادة من وحدة المياه في ظل الظروف المناخية المستجدة في العالم كله لضمان زيادة الإنتاج بما يتناسب مع الزيادة السكانية المتوقعة.

قياس الرطوبة الأرضية باستخدام الأشعة الكونية

وتابع حجازي: «رصدت دراسة قمنا بإعدادها كيفية استغلال تلك التقنيات في قياس الرطوبة الأرضية باستخدام أجهزة التشتت النتروني والتدرب على أحدث تقنيات قياس الرطوبة باستخدام جهاز قياس النيترونات المنعكسة من الأشعة الكونية والتي تساعد في عمل قياسات دقيقة لكميات الرطوبة المتواجدة في التربة، وفي النهاية يمكن عمل خريطة الرطوبة الأرضية وأماكن تواجد المياه لمساحات كبيرة من الأراضي بدقة عالية واستخدام تقنية تساعد في تحسين كفاءة استخدام المياه والأسمدة داخل البيوت المحمية لزيادة الرقعة الزراعية وإنتاج منتج آمن على كل من حياة المستهلكين والبيئة».

دورات تدريبية للفلاحين

وأشار في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه تم عمل دورات تدريبية لرفع الكفاءة للعاملين في المجال الزراعي واستخدامات الطاقة وطلبة كليات الزراعة والفلاحين لزيادة وعيهم تجاه مخاطر الاستخدام المفرط في المبيدات والأسمدة وكذلك المياه، وذلك من خلال أحد مشاريع منظمة الإفرا بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتدرب فريق العمل على أجهزة تعمل على فصل المياه من التربة والنباتات لحساب نسب نظائر الأكسجين والنيتروجين.