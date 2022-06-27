درجات الحرارة اليوم في مطروح.. ارتفاع نسبي والعظمى تسجل 29 مئوية

ترتفع درجات الحرارة في مطروح، اليوم الاثنين، لتسجل أعلى معدل لها خلال الأسبوع الجاري في مختلف المناطق، من مدينة الحمام شرقا حتى مدينة السلوم غربا، ومرورا بمدن ومناطق، العلمين وسيدي عبدالرحمن، والعلمين الجديدة، والبعة، وفوكة، ورأس الحكمة، وسيدي حنيش، ومرسي مطروح، والمتاني، والنجيلة وسيدي براني، ما دفع الناس إلى الهروب من حرارة الجو إلى البحر للاستحمام والاستمتاع بالجو اللطيف.

درجات الحرارة في مطروح

وطبقا لهيئة الأرصاد الجوية، تسجل درجات الحرارة اليوم في مطروح 29 درجة للعظمى، و23 للصغرى، كما ترتفع نسبة الرطوبة وتسجل 70%، وهو أعلى معدل لها خلال شهر يونيو، بينما تسجل سرعة الرياح 16 كم/ في الساعة، وهى متوسطة، ويسود طقس لطيف على البحر في جميع السواحل شمال مطروح بطول 550 كم.

شواطىء مطروح تستقبل زائريها

ومع سوء أحوال طقس اليوم، يتوافد على شواطىء مرسى مطروح منذ الساعات الأولى أعداد غفيرة من المصطافين، لنزول البحر والجلوس تحت الشماسي في أجواء مبهجة، والإستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة من المياه الفيروزية، والصخور الجميلة، والرمال النظيفة، والمياه النقية، وشم نسيم البحر، كما يلعب الشباب بألعاب البحر في الشواطىء، من البنانا والجيتسكى والكنبة، والبدالات، بينما يستمتع الأطفال باللعب فيالرمال وحفر البيوت ورسم التماثيل، وعمل الأشكال الجميلة خلال جلوسهم على الشواطىء من الخارج.

خدمات على شواطىء مطروح

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لـ«الوطن»، وجود جميع الخدمات على الشواطىء من دورات مياه وكافتيريات ونظافة للشواطىء، وأدشاش للاستحمام، وغرف لتغيير الملابس، وأسعار متميزة للشماسى والكراسي على جميع الشواطىء من شاطىء عجيبة والأبي وكليوباترا، والليدو والعوام ومطروح العام والفيروز وروميل، والنخيل، وميناء حشيش، وعلم الروم والرميلة، ومتابعة جميع الشواطىء من لجان مجلس المدينة.